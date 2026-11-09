Vale e bancos puxam Ibovespa; dólar fica estável enquanto mercado cobra Lula no fiscal

Ibovespa: índice subia 0,57%, aos 169.465 pontos, depois de atingir a máxima de 170.002 pontos no dia, às 11h (Germano Lüders/Exame)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11h19.
Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 11h29.
O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 9, estendendo o movimento de recuperação iniciado no pregão de sexta-feira, 6. A valorização das ações da Vale e dos grandes bancos sustenta o principal índice da bolsa brasileira, apesar da pressão sobre os papéis da Petrobras, que acompanham a forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional.
Por volta das 11h, o Ibovespa subia 0,57%, aos 169.465 pontos, depois de atingir a máxima de 170.002 pontos no dia. Entre as principais ações do índice, a Vale (VALE3) avançava 2,28%. No setor financeiro, Itaú (ITUB4) subia 1,60%, BTG Pactual (BPAC11) ganhava 1,26%, Bradesco (BBDC4) avançava 1,97% e Banco do Brasil (BBAS3) tinha alta de 0,23%.
Na ponta positiva, CSN Mineração (CSNA3) liderava os ganhos, com valorização de 3,85%, seguida por Santander Brasil (SANB11), que subia 3,70%. Embraer (EMBJ3) avançava 2,55%, Marfrig (MBRF3) tinha alta de 2,37% e Vale completava a lista das cinco maiores altas, com ganho de 2,28%.
Entre as maiores baixas, Brava Energia (BRAV3) recuava 3,22%, seguida por C&A (CEAB3), com queda de 3,08%, PRIO (PRIO3), que perdia 2,88%, Assaí (ASAI3), em baixa de 2,84%, e Suzano (SUZB3), com recuo de 2%.
No câmbio, o dólar operava praticamente estável, com ligeira alta de 0,06%, cotado a R$ 5,511. O alívio no ambiente externo contrasta com a pressão sobre os juros de longo prazo no Brasil, em meio às preocupações com a trajetória da dívida pública e à piora das expectativas de inflação.
A curva de juros futuros apresenta movimentos distintos nesta manhã. As taxas dos contratos com vencimento em janeiro de 2028 e 2029 recuam, enquanto os juros mais longos, de 2031 e 2035, avançam.
O contrato de DI para janeiro de 2027 estava praticamente estável, a 13,662%, com queda de 0,2 ponto-base. O DI para janeiro de 2028 recuava 3 pontos-base, a 14,265%, e o de janeiro de 2029 cedia 1,8 ponto-base, a 14,655%. Na ponta longa, o contrato para janeiro de 2031 subia 0,9 ponto-base, a 14,925%, enquanto o de janeiro de 2035 avançava 3,5 pontos-base, a 15,020%.
No cenário doméstico, o mercado segue atento à situação fiscal. Em pronunciamento na noite de domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal e manifestou preocupação com a dívida pública, mas não apresentou medidas concretas para estabilizar as contas do governo.
As expectativas para a política monetária também estão no radar. O boletim Focus desta segunda-feira elevou, pela segunda semana consecutiva, a projeção para a Selic no fim de 2026, de 13,50% para 13,75%. A mediana passou a indicar manutenção dos juros em dezembro, depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) interromper a sequência de cortes em novembro.
Para 2027, a projeção de inflação medida pelo IPCA subiu de 4,76% para 4,90%, enquanto a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,20% para 1,15%.
Os contratos futuros do petróleo registram forte queda no mercado internacional nesta segunda-feira. O movimento ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastar a possibilidade de novos ataques ao Irã no curto prazo, caso as negociações avancem, reduzindo parte dos temores de uma escalada do conflito e de interrupções no fornecimento global da commodity.O petróleo Brent recuava 4,69%, a US$ 93,72 por barril, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, caía 4,41%, a US$ 86,81.
Apesar do alívio, os riscos geopolíticos permanecem no radar dos investidores. Incidentes no Estreito de Hormuz e ataques atribuídos aos houthis contra instalações sauditas mantêm as preocupações com a oferta de energia.
A Nvidia, porém, destoava do movimento positivo. As ações da companhia recuavam 5,08% no pré-mercado, após o presidente-executivo Jensen Huang admitir um relacionamento extraconjugal e o conselho de administração abrir uma investigação independente para apurar se ele foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.
Segundo o Financial Times, a inteligência dos Estados Unidos avalia que a mulher com quem Huang manteve o relacionamento trabalhava para o serviço de inteligência chinês. Pequim negou a acusação. Em Frankfurt, os papéis da Nvidia chegaram a registrar queda superior a 6%.
O cenário geopolítico também segue no radar global. A China prorrogou até janeiro de 2027 a suspensão de controles sobre exportações estratégicas, medida que favorece o ambiente comercial. Ao mesmo tempo, ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia antecedem novas negociações diplomáticas.
No Brasil, além da questão fiscal, os investidores acompanham as discussões políticas sobre a composição da equipe econômica. O PSD, por meio de Gilberto Kassab, condicionou seu alinhamento político à condução das contas públicas, enquanto o PT debate o perfil do próximo ministro da Fazenda. O governo também prevê regulamentar o fim da escala 6x1, tema que pode ter implicações sobre os custos das empresas.
Na Europa, as bolsas também operam em alta nesta segunda-feira. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,11%, enquanto o DAX, da Alemanha, avança 1,34%. Em Paris, o CAC 40 tem alta de 1,08%, e o FTSE 100, de Londres, sobe 0,77%. Já o FTSE MIB, da Itália, registra a maior valorização, com avanço de 2,38%.
Já as bolsas na Ásia fecharam sem direção única, com parte dos mercados se recuperando do forte tombo das ações ligadas à inteligência artificial (IA) na última sexta. Na Coreia do Sul, o Kospi oscilou entre leves altas e baixas e terminou em queda de 0,81%, a 5.018,85 pontos. No Japão, o Nikkei subiu 2,33%, a 58.775,50 pontos.
Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,13%, a 24.448,95 pontos. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,32%, a 3.660,79 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto terminou em baixa marginal de 0,05%, a 2.133,91 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 4,94%, a 41.661,70 pontos, depois de recuar 4,5% no pregão anterior.