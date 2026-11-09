Vale e bancos puxam Ibovespa; dólar fica estável enquanto mercado cobra Lula no fiscal

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 9, estendendo o movimento de recuperação iniciado no pregão de sexta-feira, 6. A valorização das ações da Vale e dos grandes bancos sustenta o principal índice da bolsa brasileira, apesar da pressão sobre os papéis da Petrobras, que acompanham a forte queda dos preços do petróleo no mercado internacional.

Por volta das 11h, o Ibovespa subia 0,57%, aos 169.465 pontos, depois de atingir a máxima de 170.002 pontos no dia. Entre as principais ações do índice, a Vale (VALE3) avançava 2,28%. No setor financeiro, Itaú (ITUB4) subia 1,60%, BTG Pactual (BPAC11) ganhava 1,26%, Bradesco (BBDC4) avançava 1,97% e Banco do Brasil (BBAS3) tinha alta de 0,23%.

Na ponta positiva, CSN Mineração (CSNA3) liderava os ganhos, com valorização de 3,85%, seguida por Santander Brasil (SANB11), que subia 3,70%. Embraer (EMBJ3) avançava 2,55%, Marfrig (MBRF3) tinha alta de 2,37% e Vale completava a lista das cinco maiores altas, com ganho de 2,28%.

Entre as maiores baixas, Brava Energia (BRAV3) recuava 3,22%, seguida por C&A (CEAB3), com queda de 3,08%, PRIO (PRIO3), que perdia 2,88%, Assaí (ASAI3), em baixa de 2,84%, e Suzano (SUZB3), com recuo de 2%.

Dólar fica praticamente estável, enquanto mercado monitora cenário fiscal

No câmbio, o dólar operava praticamente estável, com ligeira alta de 0,06%, cotado a R$ 5,511. O alívio no ambiente externo contrasta com a pressão sobre os juros de longo prazo no Brasil, em meio às preocupações com a trajetória da dívida pública e à piora das expectativas de inflação.

A curva de juros futuros apresenta movimentos distintos nesta manhã. As taxas dos contratos com vencimento em janeiro de 2028 e 2029 recuam, enquanto os juros mais longos, de 2031 e 2035, avançam.

O contrato de DI para janeiro de 2027 estava praticamente estável, a 13,662%, com queda de 0,2 ponto-base. O DI para janeiro de 2028 recuava 3 pontos-base, a 14,265%, e o de janeiro de 2029 cedia 1,8 ponto-base, a 14,655%. Na ponta longa, o contrato para janeiro de 2031 subia 0,9 ponto-base, a 14,925%, enquanto o de janeiro de 2035 avançava 3,5 pontos-base, a 15,020%.

No cenário doméstico, o mercado segue atento à situação fiscal. Em pronunciamento na noite de domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal e manifestou preocupação com a dívida pública, mas não apresentou medidas concretas para estabilizar as contas do governo.

As expectativas para a política monetária também estão no radar. O boletim Focus desta segunda-feira elevou, pela segunda semana consecutiva, a projeção para a Selic no fim de 2026, de 13,50% para 13,75%. A mediana passou a indicar manutenção dos juros em dezembro, depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) interromper a sequência de cortes em novembro.

Para 2027, a projeção de inflação medida pelo IPCA subiu de 4,76% para 4,90%, enquanto a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,20% para 1,15%.

Petróleo despenca após sinalização de Trump sobre Irã

Os contratos futuros do petróleo registram forte queda no mercado internacional nesta segunda-feira. O movimento ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastar a possibilidade de novos ataques ao Irã no curto prazo, caso as negociações avancem, reduzindo parte dos temores de uma escalada do conflito e de interrupções no fornecimento global da commodity.

O petróleo Brent recuava 4,69%, a US$ 93,72 por barril, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, caía 4,41%, a US$ 86,81.

Apesar do alívio, os riscos geopolíticos permanecem no radar dos investidores. Incidentes no Estreito de Hormuz e ataques atribuídos aos houthis contra instalações sauditas mantêm as preocupações com a oferta de energia.

Bolsas de Nova York operam em alta; Nvidia cai mais de 5% no pré-mercado

No exterior, os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta nesta manhã. O futuro do Dow Jones avançava 1,23%, enquanto o S&P 500 futuro subia 0,86% e o Nasdaq futuro tinha valorização de 0,87%.

A Nvidia, porém, destoava do movimento positivo. As ações da companhia recuavam 5,08% no pré-mercado, após o presidente-executivo Jensen Huang admitir um relacionamento extraconjugal e o conselho de administração abrir uma investigação independente para apurar se ele foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

Segundo o Financial Times, a inteligência dos Estados Unidos avalia que a mulher com quem Huang manteve o relacionamento trabalhava para o serviço de inteligência chinês. Pequim negou a acusação. Em Frankfurt, os papéis da Nvidia chegaram a registrar queda superior a 6%.

O cenário geopolítico também segue no radar global. A China prorrogou até janeiro de 2027 a suspensão de controles sobre exportações estratégicas, medida que favorece o ambiente comercial. Ao mesmo tempo, ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia antecedem novas negociações diplomáticas.

No Brasil, além da questão fiscal, os investidores acompanham as discussões políticas sobre a composição da equipe econômica. O PSD, por meio de Gilberto Kassab, condicionou seu alinhamento político à condução das contas públicas, enquanto o PT debate o perfil do próximo ministro da Fazenda. O governo também prevê regulamentar o fim da escala 6x1, tema que pode ter implicações sobre os custos das empresas.

Europa avança, bolsas na Ásia fecham sem direção única

Na Europa, as bolsas também operam em alta nesta segunda-feira. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,11%, enquanto o DAX, da Alemanha, avança 1,34%. Em Paris, o CAC 40 tem alta de 1,08%, e o FTSE 100, de Londres, sobe 0,77%. Já o FTSE MIB, da Itália, registra a maior valorização, com avanço de 2,38%.

Já as bolsas na Ásia fecharam sem direção única, com parte dos mercados se recuperando do forte tombo das ações ligadas à inteligência artificial (IA) na última sexta. Na Coreia do Sul, o Kospi oscilou entre leves altas e baixas e terminou em queda de 0,81%, a 5.018,85 pontos. No Japão, o Nikkei subiu 2,33%, a 58.775,50 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,13%, a 24.448,95 pontos. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,32%, a 3.660,79 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto terminou em baixa marginal de 0,05%, a 2.133,91 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 4,94%, a 41.661,70 pontos, depois de recuar 4,5% no pregão anterior.