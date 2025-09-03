Vale distribui hoje US$ 1,45 bilhão em JCP: veja quem tem direito

A Vale (VALE3) começa a distribuir juros sobre capital próprio (JCP) nesta quarta-feira, 3. O valor total, informado nos resultados do segundo trimestre de 2025, é de US$ 1,448 bilhão em proventos.

A remuneração foi aprovada pelo conselho de administração da companhia e implica em um dividend yield anualizado de 7%.

O valor bruto é de R$ 1,895 por ação, sujeito à incidência de imposto de renda na fonte.

Terão direito aos proventos acionistas na base da companhia em 12 de agosto. Papéis estão são negociados ex-JCP desde o dia 13 de agosto.

Para quem investe na Vale via ADRs, ativos da companhia negociados nos Estados Unidos, a distribuição será feita em 15 de setembro.