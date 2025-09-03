Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Vale distribui hoje US$ 1,45 bilhão em JCP: veja quem tem direito

Remuneração foi anunciada junto com os resultados da mineradora no segundo trimestre de 2025

UKRAINE - 2021/04/20: In this photo illustration a Vale logo of Vale S.A. Brazilian mining company is seen on a smartphone and a pc screen. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

UKRAINE - 2021/04/20: In this photo illustration a Vale logo of Vale S.A. Brazilian mining company is seen on a smartphone and a pc screen. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h24.

A Vale (VALE3) começa a distribuir juros sobre capital próprio (JCP) nesta quarta-feira, 3. O valor total, informado nos resultados do segundo trimestre de 2025, é de US$ 1,448 bilhão em proventos.

A remuneração foi aprovada pelo conselho de administração da companhia e implica em um dividend yield anualizado de 7%.

O valor bruto é de R$ 1,895 por ação, sujeito à incidência de imposto de renda na fonte.

Terão direito aos proventos acionistas na base da companhia em 12 de agosto. Papéis estão são negociados ex-JCP desde o dia 13 de agosto.

Para quem investe na Vale via ADRs, ativos da companhia negociados nos Estados Unidos, a distribuição será feita em 15 de setembro.

Acompanhe tudo sobre:ValeDividendosBalanços

Mais de Invest

Powerball tem prêmio de R$ 7 bilhões e brasileiros podem apostar; saiba como

PMIs, julgamento de Bolsonaro e audiência em Washington: o que move os mercados

Cade abre investigação sobre venda da operação de níquel da Anglo American, diz Financial Times

África do Sul como polo de terceirização? Setor no país deve chegar a US$ 6,8 bi até o final de 2030

Mais na Exame

Minhas Finanças

Powerball tem prêmio de R$ 7 bilhões e brasileiros podem apostar; saiba como

Tecnologia

Polar apresenta pulseira fitness Loop voltada ao bem-estar e monitoramento de rotinas

ESG

Sob restrições de Trump, gigante americana de fertilizantes busca impulsionar agenda verde no Brasil

Um conteúdo Bússola

5 dicas para criar um bom relacionamento com o consumidor e ficar pronto para a Black Friday