Vale deve se beneficiar de minério elevado por mais tempo, diz BTG

O preço do minério de ferro já subiu mais de 30% no ano e as perspectivas de analistas do BTG Pactual é de que a commodity permaneça em patamares elevados. Nesta madrugada, o ,minério fechou cotado a 143 dólares na bolsa de Dalian, o maior patamar desde agosto, segundo a Reuters.

"Gostamos da tese da Vale para 2022, principalmente devido à retomada de produção [de aço] da China", disse Fernando Mollo, analista do BTG Pactual no programa Abertura de Mercado desta quinta-feira, 31 de março. Segundo o analista, a tendência é de que a produção chinesa aumenta ao longo do ano, após paralizações para a redução dos níveis de poluição para as Olimpíadas de Inverno.

"Os preços de minério devem se sustentar em patamares, ainda mais agora, com o conflito entre Rússia e Ucrânia."

