Vale, Bradesco e Santander divulgam balanços do segundo tri nesta semana; confira a agenda completa

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa a ganhar tração nesta semana. Os destaques do calendário são os balanços do Santander (SANB11) e do Bradesco (BBDC4) na quinta-feira, 30 de julho. Já a Vale (VALE3) vai divulgar no dia seguinte, 31.

Entre as blue chips, Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) vão reportar os resultados no dia 7 e 13 de agosto, respectivamente.

Veja a agenda de balanços do 2º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados: