Vacina nacional Butanvac; 49% desaprovam Bolsonaro ​e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Orçamento aprovado, petróleo em alta e o que move os mercados

Índices futuros americanos mantém tom positivo do pregão de ontem e bolsas europeias também avançam

EXAME/IDEIA: desaprovação de Bolsonaro vai a 49%, pior marca desde junho

Vacinação lenta impacta na avaliação do presidente. Para 77% dos brasileiros, a aplicação das doses contra a covid-19 está atrasada

EXAME/IDEIA: 91% acreditam que Brasil vive um colapso de saúde

Ocupação de leitos de UTI superou 90% em pelo menos 17 estados brasileiros. O mês de março já é o mais letal da pandemia

Butantan cria vacina nacional contra covid; 40 mi de doses serão lançadas

Vacinação deve começar em julho, segundo João Doria, governador de São Paulo; Instituto Butantan deve enviar hoje à Anvisa pedido de autorização da fase 1 de testes

Megaferiado começa hoje em São Paulo e no Rio; veja o que muda

Saiba tudo que irá impactar cariocas e paulistanos na próxima semana; especialistas comentam sobre necessidade de lockdown

2 ações de estatais que Luiz Barsi comprou durante a crise

Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoa física da bolsa, afirma que ruídos políticos não atrapalham em sua decisão de investimentos

Danone: qual é o limite da agenda ESG?

Ricardo Vasques, CEO da companhia no Brasil, explica como manter a agenda ESG em meio à pressão de investidores por resultados: uma coisa não exclui a outra

WeWork: companhia pode ir para a bolsa com avaliação de $9 bilhões

Acordo de fusão com SPAC substituiria IPO que não avança desde 2019

CVC revela se o brasileiro voltou a viajar e se é hora de investir na ação

Maior empresa de turismo do país apresenta os resultados trimestrais neste sábado e deve informar os efeitos do agravamento da pandemia nas viagens domésticas

Política e mundo

Guedes diz que empresários poderiam trazer 500 milhões de doses de vacinas

Guedes também voltou a reiterar que as projeções do governo para os próximos 60 dias apontam para vacinação diária de "quase um milhão de pessoas"

"Problema do Brasil não é falta de dinheiro, mas de planos", diz Perfeito

Para economista-chefe da Necton Investimentos, cenário é complicado até o fim do ano, mas pode ser aliviado pela vacinação em massa



Confiança da indústria cai a mínima em 7 meses em março

O Índice de Confiança da Indústria teve queda de 3,7 pontos em março, a 104,2 pontos, seu menor patamar desde agosto de 2020

Canal de Suez bloqueado atrasa cerca de US$ 400 mi por hora em mercadorias

Ainda não é possível saber se a operação para retirar o navio encalhado do Canal de Suez vai demorar dias ou semanas

O Mercosul completa 30 anos enfraquecido. Dá para salvar o bloco?

Bloco econômico fundado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Mercosul completa 30 anos nesta sexta fragilizado por divergências entre seus parceiros que o deixam em má posição num mundo pós-pandemia

Nos EUA, CEOs de tecnologia são sabatinados

O tema da sessão, que aconteceu por videoconferência, foi a desinformação nas plataformas digitais, com foco em acontecimentos recentes, como o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro e também assuntos relacionados à pandemia

Enquanto você desligou…

Vale a pena sacar a previdência ao sair da empresa? Especialista responde

Sacar o fundo de aposentadoria da empresa pode significar abrir mão de tudo que foi depositado pelo empregador, mas o resgate pode valer a pena: veja como

Covid-19: Vacinas com mRNA reduzem risco de infecção assintomática

De acordo com estudo da Mayo Clinic, descobertas ressaltam a eficácia de vacinas de RNA mensageiro em limitar significativamente a disseminação do coronavírus

Agenda

As bolsas globais começam positivas nesta sexta-feira, 26, impulsionadas pelo clima otimista nos EUA após o presidente do Fed anunciar que os bancos podem retomar as recompras e aumentar os dividendos a partir do final de junho. A medida é favorável às ações do setor bancário. Já a Europa é influenciada tanto pelo clima positivo quanto pela alta do petróleo, e as principais bolsas do continente operam em alta.

No Brasil, a aprovação do Orçamento, novos recordes na pandemia e os balanços da Ser Educação, Cogna e Cemig estão no radar.

