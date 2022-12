US$ 8 tri em opções de S&P sinalizam tensão antes do vencimento

O volume quase recorde em opções do índice S&P 500 antes do mega-vencimento de sexta-feira ressalta o nível de nervosismo dos investidores no final deste ano tumultuado.

O total de posições em aberto ultrapassou US$ 8 trilhões esta semana para opções de venda e compra atreladas ao índice de referência. É pouco menos do que um recorde estabelecido em dezembro de 2021.

Com um posicionamento atual pesado em opções de prazo ultracurto, sexta-feira promete ser um dia volátil. O índice S&P 500 já registrou alguns grandes oscilações esta semana, depois que dados de inflação abaixo do esperado na terça-feira levaram futuros de S&P 500 a ganharem até 3,8%, um movimento que foi completamente revertido nas primeiras horas de negociação no mercado à vista.

“A oscilação de preço de terça-feira foi clássica, com um grande movimento ascendente empurrando o S&P claramente para gama positivo, com as opções de curto prazo ganhando monetização, e a atividade de hedge dos formadores de mercado conseguiu empurrar o índice para baixo”, escreveram estrategistas da Tier1 Alpha.

Enquanto isso, o posicionamento em derivativos permanece inclinado para o lado negativo e apenas marginalmente fora das mínimas vistos no início deste ano. O z-score para a posição não comercial de futuros do S&P 500, uma medida que mostra o desvio do valor médio, ainda está em -1,7, indicando que os investidores permanecem muito vendidos, apesar do último rali.