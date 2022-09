Unipar (UNIP6) investe cerca de R$ 94 milhões em Polo de Camaçari

A Unipar (UNIP6) comunicou nesta quarta-feira, 14, que fez um investimento adicional de cerca de R$ 94 milhões em seu Polo Petroquímico de Camaçari, no estado da Bahia.

O investimento da Unipar é um incremento na planta já existente e que tem como foco a produção de cloro, soda e derivados. O objetivo é aumentar a produção de cloro anual em até 10 mil toneladas a mais do que era previsto anteriormente.

Quando concluída, o Polo Petroquímico de Camaçari irá produzir ao todo 20 mil toneladas de cloro e 22 mil toneladas de soda cáustica.

Resultados da Unipar (UNIP6)

No segundo trimestre deste ano, a Unipar registrou uma receita operacional líquida de R$ 2 bilhões, um aumento de 72% se comparado com o mesmo período em 2021.

Quanto ao lucro líquido da companhia, a Unipar registrou entre os meses de abril a junho um resultado de R$ 988,18 milhões, uma alta de 87,2% em comparação com o resultado obtido no mesmo período no ano passado.

A Unipar explica que os resultados obtidos no segundo trimestre foram influenciados por um aumento no valor da soda cáustica no mundo todo, assim como do Policloreto de vinila (plástico PVC).

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia no segundo trimestre de 2022 foi de R$ 860,87 milhões, valor que representa uma alta de 102,2% num comparativo ano a ano.

