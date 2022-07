Unipar (UNIP3): Frank Geyer, principal acionista do bloco de controle, aumenta fatia para 46,10%

A Unipar (UNIP3) anunciou em fato relevante divulgado nesta terça-feira, dia 5, uma mudança na porcentagem de participação dos membros do seu quadro societário.

O quadro é composto pelo atual CEO da empresa, Frank Geyer Abubakir, e pelas suas duas filhas, Maria Cecília Barretto De Araujo Abubakir e Maria Carolina Barretto De Araujo Abubakir.

A mudança tem como simples objetivo reorganizar a participação de Frank Geyer na Unipar.

Após as alterações, Frank Abubakir começa a ser detentor de 46,10% do total das ações da empresa, trazendo um aumento de 1,97% na sua participação. Já Maria Cecília e Maria Araujo Abubakir tiveram as suas parcelas reduzidas para de 5,60% e 4,59% respectivamente.

Unipar (UNIP3) no primeiro trimestre

Em seu último balanço, a produtora de cloro, soda e PVC, obteve uma receita líquida de R$1,9 milhões. O resultado do primeiro trimestre foi divulgado em maio deste ano.

A companhia apresentou, ainda, um crescimento de 46,3% do Ebitda se comparado com o primeiro trimestre de 2021, além de um aumento de 43,6% superior ao primeiro trimestre do ano.