Unipar e Braskem, Oncoclínicas, Focus, Fed e o que mais move o mercado

Investidores iniciam a segunda-feira, 12, na expectativa para dados da inflação americana e as decisões de política monetária dos Estados Unidos, Europa e Ásia. As principais bolsas internacionais operam em alta nesta manhã. No mercado asiático, as bolsas fecharam em alta, com destaque negativo para o índice de Shangai, que registrou leve queda.

No exterior, os principais índices americanos fecharam a última semana acumulando leve alta, em clima de expectativa. A probabilidade de o Fed interromper os aumentos de juros em sua reunião de junho é atualmente de cerca de 70%, de acordo com monitoramento do CME Group.

Unipar e Braskem

O mercado deve reagir à proposta não vinculante da Unipar para aquisição indireta do controle acionário da Braskem, atualmente de titularidade da Novonor (ex-Odebrecht) – que detém 50,1% do capital votante e 38,3% do total do capital social. É a segunda proposta recebida pela Novonor em um mês. A operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente. Hoje, essa dívida está na casa de R$ 14 bilhões. Segundo apuração da Exame Invest, a oferta da Unipar supera em 30% o valor oferecido pela Apollo e a Adnoc em maio,girando em torno de R$ 10 bilhões.

Oncoclínicas

A Oncoclínicas (ONCO3), especializada no tratamento e atendimento de pacientes oncológicos, divulgou no sábado, 10, que fará uma oferta de ações no valor que pode alcançar R$ 735 milhões, considerando o fechamento do papel na última sexta-feira, de R$ 10,49, cada um. A oferta pode ser ampliada em até 25% por meio do adicional de subscrição.

UBS sobe após conclusão da aquisição do Credit Suisse

As ações do UBS subiram 1,1% depois que o banco suíço anunciou a conclusão do acordo de aquisição do Credit Suisse, a maior fusão do setor bancário desde 2008.

Boletim Focus

O resultado do IPCA de maio abaixo da expectativa do mercado deve mexer nas projeções do Boletim Focus. As novas estimativas para a economia brasileira serão divulgadas nesta segunda-feira.

Inflação dos EUA e decisão do Fed no radar

Investidores buscam antecipar os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A próxima reunião da autoridade americana acontece nos dias 13 e 14 de junho. A maioria das projeções do mercado (66,2%) aposta em uma manutenção da taxa de juros, que atualmente está no patamar entre 5% e 5,25% ao ano, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. Fed deve manter a taxa, mas sinalizar que será mais um pulo para uma possível nova alta em julho do que uma pausa estendida, diz a Bloomberg Economics. Um dia antes do Fed, mercados ainda reagem ao Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que tem estimativas de desaceleração.

Ibovespa em alta

O Ibovespa fechou o último pregão no maior patamar do ano, subindo 1,33% para 117.019 pontos. O dólar caiu 0,98% para R$ 4,8761. É a menor cotação de fechamento desde 7 de junho de 2022, quando encerrou a R$ 4,8741.