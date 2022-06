Unidas faz venda bilionária de 50 mil carros para Ouro Verde

A Unidas (LCAM3) anunciou nesta segunda-feira, 13, a venda de 49.000 carros para a Ouro Verde por R$ 3,57 bilhões. O negócio faz parte dos desinvestimentos em frotas de seminovos e para locação previstos no Acordo em Controle de Concentração (ACC) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a combinação de negócios com a Localiza (RENT3).

O acordo de venda foi firmado com a gestora Brookfield, controladora da Ouro Verde. A conclusão da venda ainda depende da aprovação do Cade e tem como condicionante a confirmação da fusão entre a Unidas e Localiza.

