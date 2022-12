Um ano após listagem, GetNet conclui OPA e dá adeus à B3

A GetNet anunciou ter concluido sua oferta pública de aquisição (OPA), atendo aos requisitos de para o fechamento de capital. A saída da GetNet da bolsa ocorre pouco mais de um ano de sua listagem, em spin-off com o Santander, no fim de outubro do ano passado.

De acordo com a GetNet, a companhia alienou 66,96% das ações em circulação ou seus titulares concordaram expressamente com o cancelamento do registro da companhia. A quantidade ficou próxima do límite mínimo de dois terços estabelecido pela CVM para o fechamento de capital.

Das ações em livre circulação, foram aliendadas 49,73%, representativas de 5,01% de todo o capital social. Ao todo, foram alienadas 1,07 milhão de ações ordinárias, 2,75 milhões de ações preferenciais, 10,11 milhões de units e 17,36 milhões de ADSs. Os leilões foram realizados na quinta-feira, 1, simultaneamente na B3 e no mercado americano. A liquidação das ofertas está prevista para segunda-feira, 5.

Após a oferta a PagoNxt Merchant Solutions, subsidiária do Santander, passou a deter 94,92% da GetNet.

A GetNet informou que, com isso, irá cancelar seu registro de companhia aberta o registro e, após autorização da CVM, será encerrada as negociações de ações e units da companhia. A empresa também informou que também irá deslitar suas ADSs da Nasdaq e rescindir suas obrigações de reporte e lisgatem nos Estados Unidos.

Com a conclusão da OPA, foi aberto abriu um período de oferta subsequente no Brasil e Estados Unidos para investidores que ainda detenham ações, units, ou ADSs da GetNet possam possam vender suas ações à PagoNxt. O prazo será de três meses, de 2 de dezembro a 2 de março.

Se menos de 5% do número total de ações, units ou ADSs emitidas pela GetNet remanscerem em circulação, a PagoNext pretende convocar uma assembleia geral para tratar sobre o resgate das ações.