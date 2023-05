Últimos balanços com Magalu e BB, Focus, teto da dívida dos EUA e o que mais move o mercado

O mercado internacional inicia esta semana em tom levemente positivo, com bolsas em alta e o dólar em queda na manhã desta segunda-feira, 15. Por trás do bom humor do mercado estão as negociações quanto ao impasse do teto da dívida dos Estados Unidos.

De olho no teto da dívida

Fontes da CNN americana afirmaram que as negociações entre a Casa Branca e líderes do partido Republicano avançaram no fim de semana. O presidente Joe Biden espera encontrar-se com líderes republicanos nesta terça.

A dívida americana atingiu o teto de US$ 31,4 trilhões em 19 de janeiro e desde então o Tesouro americano não pôde emitir novos títulos. Para que o teto da dívida seja elevado, o Congresso precisa aprovar.

Expectativas de que o governo americano evite um shutdown contribuem com as altas no mercado de futuros de Nova York. O tom também é positivo na Europa, apesar de dados piores que o esperado para a produção industrial da Zona do Euro. O indicador, divulgado nesta manhã, revelou queda de 1,4% em março contra o mesmo mês do ano passado. A expectativa era de 0,9% de alta.

Desempenho dos indicadores às 7h35 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,35%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,39%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,26%

FTSE 100 (Londres): + 0,45 %

DAX (Frankfurt): + 0,23%

CAC 40 (Paris): + 0,48%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 1,79%

Boletim Focus

No Brasil, o principal dado econômico do dia será o Focus. O boletim, que agrega o consenso das projeções de mercado, será o primeiro após a divulgação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, que saiu acima das expectativas. A alta foi de 0,69% e de 4,65% no acumulado de 12 meses.

Os últimos balanços

Investidores também se preparam para um dia cheio de resultados do primeiro trimestre. O dia será o último com a agenda de balanços recheada. Entre os resultados mais aguardados do dia estão o do Magazine Luiza, Banco do Brasil e BRF. Todos esses após o encerramento do pregão.

Logo pela manhã, BB Seguridade e Azul apresentarão seus resultados. Veja quem também apresentará seus números nesta segunda:

Lojas Marisa (AMAR3, pós-fechamento)

Eneva (ENEV3, pós-fechamento)

Ambipar (AMBP3, pós-fechamento)

JHSF (JHSF3, pós-fechamento)

Track & Field (TFCO4, pós-fechamento)

Marfrig (MRFG3, pós-fechamento)

Ser Educacional (SEER3, pós-fechamento)

Rede D'Or (RDOR3, pós-fechamento)

Hapvida (HAPV3, pós-fechamento)

Localiza (RENT3, pós-fechamento)

Cruzeiro do Sul (CSED3, pós-fechamento)

Ânima (ANIM3, pós-fechamento)

IRB (IRBR3, pós-fechamento)

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa subiu 0,16% para 108.464 pontos no último pregão. O índice fechou a semana em alta pela terceira vez consecutiva, avançando 3,15% no acumulado dos últimos cinco pregões. Boa parte da alta veio junto com a disparada da Petrobras, que anunciou, mais uma vez, um pagamento de dividendos bilionários.