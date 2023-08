Uber registra 1º lucro operacional, mas ação desaba em NY

O primeiro lucro operacional da Uber não foi suficiente para animar seus investidores, que penalizam as ações da companhia nesta terça-feira 1. Os papéis, negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) desabam mais de 6%.

Lucro acima do esperado; receita abaixo

Em balanço divulgado na noite de ontem, a Uber apresentou um lucro operacional de US$ 365 milhões no segundo trimestre. A empresa havia registrado prejuízo operacional de US$ 713 milhões no mesmo período do ano passado. O lucro consolidado por ação ficou em US$ 0,18, enquanto a expectativa era de um prejuízo por ação de US$ 0,01.

A demanda robusta, novas iniciativas de crescimento e disciplina contínua de custos resultaram em um excelente trimestre, com aumento de 22% nas viagens e lucro operacional pela primeira vez na história da Uber”, disse Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, na apresentação do resultado.

O lucro surpreendente, por outro lado, não ofuscou o faturamento abaixo do esperado. No período, a receita da companhia ficou em US$ 9,23 bilhões. Ainda que abaixo do consenso de US$ 9,32 bilhões, o crescimento de receita foi de 14%.

Uber faz Lyft comer poeira

Apesar da reação negativa nesta terça, as ações da Uber ainda figuram entre as que mais subiram neste ano, com alta acumulada de 87,3%. Sua principal concorrente, a Lyft, subiu apenas 10% no mesmo período. Para o resultado da Lyft, que será apresentado na próxima semana, a expectativa é de mais um trimestre de prejuízo e receita estagnada na casa de US$ 1 bilhão.