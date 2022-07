Twitter (TWTR34) desaba na bolsa após Musk desistir de comprar a rede social

As ações do Twitter (TWTR) caem mais de 8% na bolsa americana Nasdaq nesta segunda-feira, 11, dando sequência às perdas do último pregão quando o bilionário Elon Musk anunciou que desistiu de comprar a rede social.

Na última sexta-feira, o advogado de Musk notificou o conselho do Twitter de que o empresário deseja cancelar o acordo de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 250 bilhões). As ações já haviam recuado 5,10%.

Em resposta ao recuo de Musk, os BDRs do Twitter (TWTR34) negociados no Brasil também operam em forte queda. As ações da Tesla, da qual Musk é CEO, também são prejudicadas pela desistência.

Twitter (TWTR) : - 8,03%

Twitter (TWTR34) : - 5,76%

Tesla (TSLA) : - 5,47%

Tesla (TSLA34) : - 3,57%

Musk poderia ser obrigado a pagar US$ 1 bilhão por não desistir do acordo de compra da rede social.

A quebra do acordo

Em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, o órgão regulador do mercado americano), Musk afirma que a empresa “parece ter fornecido informações falsas e enganosas” e “não cumpriu com suas obrigações contratuais”.

A decisão abre espaço para uma disputa judicial. O Twitter irá entrar na Justiça para que Musk cumpra o acordo de compra. “O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão”, disse Bret Taylor, presidente do conselho, em um tuíte.