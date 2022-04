Twitter deve aceitar proposta de Elon Musk, diz agência; ação dispara

O Twitter está próximo de aceitar a proposta de Elon Musk de US$ 54,20 por ação, segundo fontes não citadas da Reuters. O negócio de US$ 43 bilhões recebeu o aval da diretoria do Twitter, que deve recomendar a transação aos acionistas ainda nesta segunda-feira, 25.

A possibilidade de a compra não ser efetivada, de acordo com uma das fontes, ainda existe.

Ainda segundo fontes da agência, o Twitter não conseguiu cláusula que abriria a possibilidade de outros potenciais compradores entrarem na disputa pelo comando da rede social.

A notícia deu uma nova tração às ações do Twitter, que avançam cerca de 5% no pré-mercado americano. A oferta de Musk considera um "prêmio" de 9,14% em relação ao preço do fechamento de sexta-feira, 22.