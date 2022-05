Twitter desaba 16% após Musk suspender compra 'temporariamente'

As ações do Twitter despencam cerca de 16% na manhã desta sexta-feira, 13, após o bilionário Elon Musk anunciar que a negociação de US$ 44 bilhões para a compra da rede social está "temporariamente suspensa".

Segundo Musk, estão "pendentes" os detalhes que suportam o cálculo de que as contas falsas do Twitter representam menos de 5% dos usuários.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022