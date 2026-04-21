Trump se opõe à fusão entre United e American e defende a Spirit Airlines como compradora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu desejo de ver alguém comprar a Spirit Aviation e mencionou que o governo poderia ajudar a companhia aérea. Ao mesmo tempo, ele se manifestou contra uma possível fusão entre a American Airlines e a United Airlines.

"Spirit está enfrentando dificuldades, e eu adoraria que alguém a comprasse", disse Trump em uma entrevista à CNBC nesta terça-feira, sugerindo que o governo poderia intervir, dado que há 14 mil postos de trabalho em risco.

Essas declarações ocorrem enquanto a Spirit analisa a possibilidade de oferecer ao governo dos Estados Unidos uma participação acionária na empresa, com o intuito de evitar uma possível falência, informaram à Bloomberg fontes próximas às negociações.

Após os comentários do presidente, as ações da Spirit dispararam até 178% nesta terça-feira. As ações da United Airlines subiram cerca de 1%, enquanto as da American Airlines recuaram aproximadamente 1%.

Essas foram as primeiras declarações de Trump sobre um possível interesse da United Airlines em adquirir a American Airlines, desde que o CEO da United, Scott Kirby, fez a sugestão de uma fusão ao presidente americano em fevereiro.

A American Airlines, por sua vez, afirmou que não está envolvida nem interessada em qualquer tipo de negociação com a United.

Barreiras para a fusão

A United e a American estão entre as quatro maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, juntas controlando mais de um terço do mercado. Uma fusão entre as duas resultaria na maior companhia aérea do mundo. Mas, tal fusão levantaria sérias questões antitruste e provavelmente enfrentaria grande resistência de consumidores, políticos e outras empresas aéreas.

Em sua entrevista à CNBC, Trump afirmou que tanto a American quanto a United estão indo bem e se opôs à ideia de uma fusão entre elas.

"Eu não gosto dessa ideia", afirmou Trump. "É como no caso das empresas aeroespaciais. Antes, tínhamos centenas delas, e agora há muito poucas; quando a concorrência é pequena, elas acabam se acomodando."

Companhias aéreas em todo o mundo enfrentam o aumento nos preços do combustível devido à guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o que gera incertezas e reacende discussões sobre uma possível consolidação no setor.

Na segunda-feira, a Alaska Air suspendeu suas previsões de lucro para o ano e indicou um prejuízo maior que o esperado para o segundo trimestre. A American Airlines divulgará seus resultados ainda nesta semana.

A Spirit Aviation busca apoio do governo dos Estados Unidos devido à alta nos preços do combustível, conforme fontes que pediram anonimato devido à natureza confidencial das negociações.

A companhia entrou com pedido de recuperação judicial sob o Chapter 11 em agosto de 2025, sendo essa a segunda vez em menos de um ano.