Trump quer impedir dividendos de empresas do setor de defesa; entenda

O presidente Donald Trump declarou nesta quarta-feira, 7, que pretende proibir empresas do setor de defesa de distribuírem dividendos ou recomprarem ações, a menos que acelerem a produção de equipamentos militares. A afirmação foi publicada em sua conta no Truth Social.

Trump também criticou os pacotes salariais de executivos, classificando-os como “exorbitantes e injustificáveis”.

Segundo ele, enquanto a manutenção e a produção de armamentos seguem lentas, os altos salários e os pagamentos a acionistas ocorrem “às custas e em detrimento do investimento em fábricas e equipamentos”.

“Nenhum executivo deveria ganhar mais de US$ 5 milhões até que sejam construídas novas fábricas”, escreveu.

A RTX, controladora da Raytheon, foi citada nominalmente como “a menos responsiva às necessidades do Departamento de Guerra”, com críticas diretas à lentidão em expandir a produção.

Trump afirmou que o Pentágono deve romper relações comerciais com a companhia caso ela não aumente os investimentos.

A empresa é responsável por sistemas avançados de mísseis e pela fabricação de componentes do caça F-35, um dos projetos mais estratégicos do complexo industrial-militar dos EUA.

Apesar das afirmações, não está claro se Trump teria base legal ou institucional para implementar tais restrições em caso de um novo mandato.

Entenda a ofensiva de Trump

A publicação de Trump vem em um contexto de recompras bilionárias de ações no setor de defesa.

A Lockheed Martin destinou US$ 2,25 bilhões à recompra de ações entre janeiro e setembro de 2025, e outros US$ 2,33 bilhões ao pagamento de dividendos. Já a Northrop Grumman gastou US$ 1,17 bilhão em recompra no mesmo período, além de US$ 964 milhões em dividendos.

Na visão de Trump, esse fluxo de recursos deveria ser redirecionado para a cadeia produtiva: “O equipamento militar deve ser construído agora com os [recursos dos] dividendos, recompras e remuneração excessiva dos executivos — e não com dinheiro público ou empréstimos”.

A publicação encerra com um alerta em letras garrafais: “TER CUIDADO”, sinalizando que outras medidas poderão vir.

Trump também escreveu que os pagamentos aos acionistas só voltarão a ser permitidos “quando os problemas forem resolvidos”.

A proposta, no entanto, gera dúvidas entre analistas sobre sua viabilidade. Medidas como proibir dividendos ou limitar remuneração corporativa dependem de ações legislativas ou regulatórias, de acordo com analistas ouvidos pela CNBC.