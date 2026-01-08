Invest

Trump quer impedir dividendos de empresas do setor de defesa; entenda

Presidente americano quer limitar remuneração de executivos e exige aceleração na produção de equipamentos militares

Donald Trump: presidente também criticou os pacotes salariais de executivos, classificando-os como “exorbitantes e injustificáveis”. (Jim WATSON / AFP/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09h22.

O presidente Donald Trump declarou nesta quarta-feira, 7, que pretende proibir empresas do setor de defesa de distribuírem dividendos ou recomprarem ações, a menos que acelerem a produção de equipamentos militares. A afirmação foi publicada em sua conta no Truth Social.

Trump também criticou os pacotes salariais de executivos, classificando-os como “exorbitantes e injustificáveis”.

Segundo ele, enquanto a manutenção e a produção de armamentos seguem lentas, os altos salários e os pagamentos a acionistas ocorrem “às custas e em detrimento do investimento em fábricas e equipamentos”.

“Nenhum executivo deveria ganhar mais de US$ 5 milhões até que sejam construídas novas fábricas”, escreveu.

A RTX, controladora da Raytheon, foi citada nominalmente como “a menos responsiva às necessidades do Departamento de Guerra”, com críticas diretas à lentidão em expandir a produção.

Trump afirmou que o Pentágono deve romper relações comerciais com a companhia caso ela não aumente os investimentos.

A empresa é responsável por sistemas avançados de mísseis e pela fabricação de componentes do caça F-35, um dos projetos mais estratégicos do complexo industrial-militar dos EUA.

Apesar das afirmações, não está claro se Trump teria base legal ou institucional para implementar tais restrições em caso de um novo mandato.

A publicação de Trump vem em um contexto de recompras bilionárias de ações no setor de defesa.

A Lockheed Martin destinou US$ 2,25 bilhões à recompra de ações entre janeiro e setembro de 2025, e outros US$ 2,33 bilhões ao pagamento de dividendos. Já a Northrop Grumman gastou US$ 1,17 bilhão em recompra no mesmo período, além de US$ 964 milhões em dividendos.

Na visão de Trump, esse fluxo de recursos deveria ser redirecionado para a cadeia produtiva: “O equipamento militar deve ser construído agora com os [recursos dos] dividendos, recompras e remuneração excessiva dos executivos — e não com dinheiro público ou empréstimos”.

A publicação encerra com um alerta em letras garrafais: “TER CUIDADO”, sinalizando que outras medidas poderão vir.

Trump também escreveu que os pagamentos aos acionistas só voltarão a ser permitidos “quando os problemas forem resolvidos”.

A proposta, no entanto, gera dúvidas entre analistas sobre sua viabilidade. Medidas como proibir dividendos ou limitar remuneração corporativa dependem de ações legislativas ou regulatórias, de acordo com analistas ouvidos pela CNBC.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpDividendosEstados Unidos (EUA)

