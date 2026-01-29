Trump diz que anunciará indicado ao Fed na próxima semana; quatro disputam

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 29, que anunciará na próxima semana o nome escolhido para comandar o Federal Reserve (Fed) e voltou a pressionar o banco central americano por uma redução das taxas de juros.

"Vamos anunciar na próxima semana", disse Trump durante reunião de gabinete na Casa Branca. "Vamos anunciar quem será o presidente do Fed, e será alguém que, acredito, fará um bom trabalho".

A declaração ocorre após o Fed manter os juros inalterados na quarta, 28, decisão que desagradou o presidente.

Trump e seus aliados vêm criticando o atual presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, e intensificaram nos últimos meses as pressões sobre a instituição, incluindo uma investigação do Departamento de Justiça sobre a reforma da sede do banco central.

Parte do mercado, porém, aponta que essa ofensiva levanta questionamentos sobre a independência do Fed na definição da política monetária, tradicionalmente protegida de interferências políticas diretas.

Nova presidência do Fed: quatro nomes estão na disputa

Trump voltou a afirmar que os juros estão excessivamente elevados nos Estados Unidos. "Estamos pagando juros muito altos ao Fed" disse. "Deveríamos ter a menor taxa de juros do mundo. Ela deveria ser dois ou até três pontos percentuais menor".

De acordo com informações da Bloomberg, fontes próximas ao processo apontam que o presidente avalia quatro candidatos para o cargo: o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett; o diretor do Conselho de Governadores do Fed, Christopher Waller; o ex-diretor do Fed, Kevin Warsh; e Rick Rieder, executivo da BlackRock.

A seleção está sendo conduzida pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Na semana passada, Bessent já havia sinalizado que o anúncio poderia ocorrer em breve. "Temos quatro candidatos fantásticos — a decisão caberá ao presidente, e imagino que ele fará um anúncio talvez já na próxima semana", afirmou em entrevista coletiva em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial.

O nome escolhido por Trump, no entanto, poderá enfrentar resistência no Senado. O senador republicano Thom Tillis, membro da Comissão Bancária, declarou que pretende bloquear qualquer indicação ao Fed enquanto não for concluída a investigação do Departamento de Justiça sobre o banco central.

Quando termina o mandato de Powell

Do ponto de vista formal, o mandato de Powell termina em maio de 2026, após oito anos no cargo.

Indicado originalmente por Trump em 2018 e reconduzido pelo ex-presidente Joe Biden em 2022, Powell teve apoio bipartidário nas duas votações de confirmação no Senado, com placares amplos — 84 a 13 na primeira indicação e 80 a 19 na recondução.

Além da presidência, Powell ocupa uma cadeira no Conselho de Diretores do Fed. Esse mandato como diretor vai até janeiro de 2028, mas ele ainda não deixou claro se pretende permanecer no colegiado após o fim de seu período como chair.

Ontem, em entrevista coletiva, Powell foi submetido a uma bateria de perguntas que extrapolavam a política monetária: desde uma investigação do Departamento de Justiça sobre suspeitas de superfaturamento em obras de prédios do Fed até as pressões públicas de Trump por cortes nos juros.

O chairman se recusou a comentar qualquer tema que não estivesse ligado à economia americana, mas respondeu uma jornalista sobre a importância da autonomia dos bancos centrais — “benéfica para a população”, disse Powell — complementando que a política monetária não pode ser instrumentalizada em ciclos eleitorais.

(*) Com informações da Bloomberg