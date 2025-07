Trump continua críticas ao presidente do Fed, mas descarta demissão imediata: 'Ele vai sair logo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer comentários ácidos contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 22, o republicano afirmou que o presidente do banco central americano faz um “péssimo trabalho”, mas recuou em relação à ideia de intervir no comando da autarquia.

“Acho que ele fez um péssimo trabalho, mas de qualquer forma, vai sair logo”, disse Trump a repórteres durante uma conversa na Casa Branca. “Em oito meses, ele estará fora.”

Powell, que foi indicado por Trump em seu primeiro governo, tem recebido diversas críticas do chefe de Estado devido ao patamar da taxa básica de juros no país, hoje de 4,25% a 4,5% ao ano. O chefe do banco central americano tem mandato até maio de 2026.

'Lento demais'

Trump acredita que o Fed tem atuado de forma excessivamente cautelosa em relação aos cortes. A última vez que a autarquia reduziu a taxa básica de juros do país foi no final de 2024, quando o patamar foi recuado em um ponto percentual.

“Ele está sempre atrasado. Ele deveria ter reduzido as taxas de juros várias vezes”, disse Trump. “As pessoas não conseguem comprar uma casa porque esse cara é um idiota. Ele mantém as taxas muito altas e provavelmente faz isso por motivos políticos.”

Há semanas Trump tem falado na possibilidade de demissão de Powell ou na indicação de um ‘presidente-sombra’ para o Fed. A primeira hipótese causou críticas de parte do mercado financeiro, inclusive de aliados.