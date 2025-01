Trump anuncia investimento de US$ 20 bilhões de bilionário dos Emirados Árabes nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 7, junto com um bilionário dos Emirados Árabes Unidos, um investimento estrangeiro de US$ 20 bilhões destinado a construir novos centros de dados no país.

Durante entrevista coletiva em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, ele informou que Hussain Sajwani, fundador da empresa de desenvolvimento imobiliário DAMAC Properties e sócio do próprio Trump, se comprometerá com esse investimento significativo.

“Tenho o prazer de anunciar hoje que a DAMAC investirá pelo menos US$ 20 bilhões em um período muito curto de tempo nos EUA e poderá dobrar esse valor ou até mesmo ultrapassá-lo. Essa é uma ótima notícia”, declarou Trump.

De acordo com o presidente eleito, os novos centros de dados serão dedicados ao desenvolvimento de inteligência artificial, e a fase inicial do projeto ocorrerá em Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan e Indiana.

Trump descreveu Sajwani como um “homem muito respeitado” e disse que esse investimento se deve ao fato de o empresário ter sido “inspirado” pela eleição de 5 de novembro, na qual Trump derrotou a candidata do Partido Democrata e atual vice-presidente, Kamala Harris.

Sajwani, que também falou com a imprensa, tem um relacionamento pessoal com Trump há anos. O empresário disse que esperava que Trump voltasse ao poder para aumentar seus investimentos nos EUA.

A empresa dele, DAMAC Properties, colaborou com a Organização Trump na construção de um campo de golfe em Dubai. Recentemente, ele também postou uma foto com Trump e com Elon Musk durante as comemorações de Ano Novo em Mar-a-Lago.