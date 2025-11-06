Trump anuncia acordos com Eli Lilly e Nordisk sobre remédios contra obesidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta‑feira, 6, acordos com as farmacêuticas Eli Lilly e Novo Nordisk para reduzir os preços de determinados medicamentos para obesidade. Os remédios em questão fazem parte da classe dos chamados agonistas de receptor GLP‑1 (glucagon‑like peptide‑1), já reconhecidos pelos resultados clínicos e elevado custo.

Segundo o anúncio, os acordos permitirão que beneficiários dos programas Medicare e Medicaid tenham acesso aos medicamentos a partir de 2026. Também será criado um site oficial, o TrumpRx.gov, com vendas diretas ao consumidor com desconto, previsto para entrar em operação em janeiro.

Os medicamentos inicialmente terão custo estimado de US$ 145 por mês para os participantes do Medicare, Medicaid ou pelo TrumpRx. Para injetáveis já existentes, o valor cairá de US$ 350 para US$ 245 mensais ao longo de dois anos. O pagamento para alguns beneficiários do Medicare foi fixado em US$ 50 por mês, segundo o comunicado.

Os acordos envolvem, dentre outros pontos:

cobertura inédita de tratamentos para obesidade no Medicare;

definição de critérios de elegibilidade baseados em índice de massa corporal (IMC) ou condições médicas associadas;

compromisso das empresas com a política de Trump de "Most‑favoured‑nation" (“Nação mais favorecida”.

Cobertura e critérios de acesso

O plano prevê que pacientes do Medicare participem de um programa‑piloto que permite o uso dos medicamentos para obesidade — não apenas para diabetes —, em determinados casos:

Pacientes com sobrepeso que tenham pré‑diabetes ou doença cardiovascular.

Pacientes com obesidade e hipertensão não controlada, doença renal ou insuficiência cardíaca.

Pacientes com obesidade grave.

A estimativa oficial aponta que cerca de 10% dos beneficiários do Medicare seriam elegíveis.

Impactos na saúde

Os medicamentos da classe GLP‑1 são considerados um divisor de águas no tratamento da obesidade e de complicações metabólicas. No entanto, seus preços de tabela nos EUA, que variavam entre aproximadamente US$ 1.000 e US$ 1.350 por mês, criaram barreiras de acesso.

Com os novos acordos, pacientes sem plano poderão comprar via TrumpRx por cerca de US$ 350/mês ou menos, com meta de redução para US$ 245/mês em dois anos, informou a Casa Branca, no comunicado.

As empresas também estenderão os preços reduzidos aos programas Medicaid estaduais, sujeitos à adesão dos estados. Em troca, as farmacêuticas têm garantido preços mínimos, prioridade regulatória e acesso ampliado aos mercados públicos.