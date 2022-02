Tropas russas na Ucrânia, BRF, Localiza e o que mais move o mercado

Bolsas do mundo inteiro operam em queda nesta terça-feira, 22, com o aumento das preocupações sobre a possibilidade de guerra na Ucrânia, após a Rússia reconhecer regiões com maior influência de separatistas como independentes.

Depois de reconhecer as áreas que incluem Donetsk e Lugansk, o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou a entrada de tropas para garantir a “paz” do local.

Países do Ocidente e aliados já preparam sanções econômicas sobre Moscou. “Isso vai atingir a Rússia com muita força e há muito mais que vamos fazer no caso de uma invasão”, disse Boris Johnson, primeiro ministro britânico ao FT.

A União Europeia planeja soltar uma lista com sanções “nesta tarde”. O presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, disse que irá proibir novos investimentos, comércios e financiamentos de americanos nas regiões reconhecidas pela Rússia.

Bolsas da Europa caminham para mais um dia de perdas, pressionadas pelas incertezas geopolíticas. Em Wall Street, onde o mercado à vista esteve fechado na véspera devido a um feriado nacional, as perdas beiram 2% no mercado de futuros.

O petróleo está entre os poucos ativos negociados em alta nesta terça. A commodity sobe mais de 3% nesta manhã, sendo negociada acima de 96 dólares por barril - o maior patamar desde 2014. Receios de que as sanções atinjam a oferta do óleo e gás russo têm impulsionar a alta de preços.

A valorização do petróleo deve aumentar a demanda por papéis do setor na B3. Mas, a queda do minério de ferro, que perdeu força na China nesta madrugada, deve ser um fator limitante para o Ibovespa no pregão de hoje.

O principal índice da B3 chegou a operar em alta pela maior parte do último pregão, impulsionado por ações de commodities, mas cedeu à piora do cenário geopolítico.

BRF

A BRF (BRFS3) irá abrir a temporada de balanços dos grandes frigoríficos do país na noite desta terça. A empresa deve apresentar 13,53 bilhões de reais em receita líquida no quarto trimestre, segundo o consenso das estimativas colhidas pela Bloomberg. A receita do mesmo período de 2020 foi de 11,47 bilhões de reais. Para o Ebitda ajustado a estimativa do mercado é de 1,66 bilhões de reais. Na quarta-feira, 23, será a vez da Minerva apresentar seus números do trimestre.

Localiza

A Localiza (RENT3), que também reporta resultado nesta noite, deve apresentar lucro líquido de 468,5 milhões de reais, segundo a Bloomberg. Se confirmado, o número irá representar crescimento anual de 16,6%. A receita é estimada em 2,87 bilhões de reais.

A divulgação do balanço ocorre após os resultados da Movida (MOVI3), que saíram na última noite. A empresa superou as expectativas do mercado em diversas frentes, entregando lucro líquido ajustado de 276,6 milhões de reais, o dobro se comparado ao resultado do ano anterior. Investidores devem reagir ao balanço nesta sessão.

Outros balanços

RaiaDrogasil (RADL3) e Telefônica (VIVT3) também divulgam resultados nesta noite. Na última noite, além da Movida, Assaí (ASAI3), Banco Inter (BIDI11), Blau (BLAU3), JSL (JSLG3) e Mitre (MTRE3) reportaram balanços.