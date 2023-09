Troca de CFO na Eletrobras: investidores se animam e ações sobem

As ações da Eletrobras (ELET6) são o maior destaque de alta do Ibovespa nesta terça-feira, 26. Os papéis lideram os ganhos e sobem cerca de 2,5% às 16h30, em um dia de baixa generalizada no índice.

Eletrobras (ELET6) : + 2,55%

Eletrobras (ELET3) : 1,78%

Os papéis reagem positivamente à troca do diretor financeiro da companhia. Pela manhã, a Eletrobras anunciou, em fato relevante, a saída de Elvira Presta do posto de CFO e diretora de relações com investidores da empresa.

Eduardo Haiama, ex-Equatorial, irá substituir Presta no cargo. O nome de Haiama foi bem recebido pela experiência no setor elétrico: o executivo foi diretor na concorrente por 11 anos. Até sua posse, Élio Wolff, vice-presidente de Estratégia e de Desenvolvimento de Negócios, acumulará as duas funções.

A substituição de Presta vem um mês depois da renúncia de Wilson Ferreira Júnior como CEO da elétrica. A presidência foi ocupada por Ivan de Souza Monteiro, ex-presidente da Petrobras.