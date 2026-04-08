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Trégua no Irã reduz custo da dívida e anima empresas japonesas

Queda nos juros após anúncio de Donald Trump pode destravar emissões corporativas já nas próximas semanas

Tóquio: empresas japonesas podem emitir dívidas com custos menores. (iStock /Getty Images)

Tóquio: empresas japonesas podem emitir dívidas com custos menores. (iStock /Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10h53.

O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã começou a aliviar o custo do dinheiro no Japão  e já mudou o comportamento de grandes empresas no mercado de dívida.

A trégua de duas semanas anunciada pelo presidente Donald Trump derrubou os rendimentos dos títulos públicos japoneses e abriu uma janela para captações mais baratas, segundo fontes consultadas pela Bloomberg.

Trégua reduz juros

Logo após o anúncio, os yields dos títulos do governo japonês recuaram. O papel de dez anos caiu até 5 pontos-base, para 2,35%, interrompendo uma sequência de alta que vinha pressionando o crédito corporativo.

Para o mercado, o alívio geopolítico pode se traduzir em custos menores de financiamento.

Chefe de pesquisa de crédito da Manulife Investment Management Japan, Shunsuke Oshida disse à Bloomberg que a segurança no tráfego pelo Estreito de Ormuz reduziria os preços do petróleo e ajudaria, justamente, a derrubar os yields no Japão.

Se esse cenário se confirmar, o impacto vai além dos títulos públicos: empresas podem emitir dívida com custos menores após meses de aperto.

Esse movimento já impacta decisões concretas. A Bridgestone adiou em uma semana a definição de preço de uma emissão de títulos. A companhia quer observar se o ambiente melhora ainda mais antes de captar recursos.

Mercado pode destravar

Dados compilados pela Bloomberg mostram que apenas 14 empresas estruturaram emissões de bonds no Japão até 8 de abril — queda superior a 20% em relação ao mesmo período de 2025.

O principal motivo foi o avanço dos juros a níveis historicamente elevados, mas a expectativa agora é de retomada gradual.

O diretor executivo de sindicalização de dívida da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Gota Waniguchi, destacou que o mercado pode ganhar tração já em maio, caso haja mais clareza sobre dois pontos: a duração do cessar-fogo e os próximos passos da política monetária do Banco do Japão.

A trégua ainda é temporária, mas o efeito já aparece no custo de financiamento global.

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