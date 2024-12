Tramitação do pacote de gastos, Petrobras e Jerome Powell: os assuntos que movem o mercado

O discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (banco central americano) trouxe um otimismo aos mercados. Na última quarta-feira, Powell disse que a economia dos EUA está forte o suficiente para que o Fed aja com cuidado nos cortes de taxas.

Powell afirmou que o mercado de trabalho está melhor, e os riscos de queda parecem ser menores. "O crescimento está definitivamente mais forte do que pensávamos, e a inflação está saindo um pouco mais alta. Então, a boa notícia é que podemos nos dar ao luxo de ser um pouco mais cautelosos enquanto tentamos encontrar a neutralidade."

O presidente do Fed também descartou preocupações sobre a independência do banco central dos Estados Unidos, apesar das declarações do presidente eleito, Donald Trump, que expressou desejo de opinar sobre as decisões de política monetária. "Não estou preocupado com os riscos de perder nossa independência estatutária, pois acredito que essa ideia [de um Fed independente do governo] é amplamente respaldada.”

O discurso de Powell trouxe ânimo aos mercados. Os principais índices americanos fecharam em novo recorde. Os investidores também acompanharam durante a semana divulgação de dados do mercado de trabalho, como oferta de Emprego JOLTS e variação de Empregos Privados ADP.

Hoje, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgará o relatório de pedidos iniciais por seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 30 de novembro. Na última divulgação, foram registrados 213 mil pedidos e os pedidos contínuos por seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 30 de novembro. Na última divulgação, foram registrados 1,907 mil pedidos. Amanhã, é a vez do payroll, relatório de emprego.

Petrobras

Por aqui, a Petrobras (PETR4) confirmou na noite de ontem que Pietro Mendes, presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Mendes, foi indicado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para ocupar a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Se for confirmado, ele terá de deixar a cúpula da estatal. A estatal anunciou ainda que Pietro Mendes seguirá no comando do conselho durante o processo de aprovação para a ANP.

Pacote de gastos

A Câmara aprovou, na noite de hoje, o regime de urgência para a tramitação do projeto de lei complementar com gatilhos do arcabouço fiscal e que permite o bloqueio de emendas parlamentares, parte do pacote de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os deputados aprovaram também a urgência do projeto que muda o reajuste do salário mínimo e prevê pente-fino no Bolsa Família. O texto, do mesmo pacote, limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano. A aprovação da urgência acelera a tramitação das medidas do pacote fiscal no Congresso ao dispensá-las de passar por comissões temáticas. Com a urgência, as propostas podem ser votadas diretamente no plenário da Câmara antes de irem ao Senado.

Agenda

Na agenda, os investidores acompanharão:

Produção de Veículos de novembro: a ANFAVEA divulgará os dados de produção de veículos de novembro. Na última divulgação, foi registrada alta de 8,3% na produção.

Vendas de Veículos de novembro: o IBGE divulgará os dados de vendas de veículos de novembro. Na última divulgação, foi registrada alta de 12,1% nas vendas.

Balança Comercial de novembro: o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgará a balança comercial de novembro. Na última divulgação, foi registrado um superávit de US$ 4,34 bilhões.

(Com o Globo)