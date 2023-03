Traders se desfazem de opções enquanto real desafia ataque ao BC

Os traders ficaram insensíveis às persistentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central e estão se livrando de opções caras sobre o real.

Comentários de Lula e outros membros do governo que costumavam tornar o real cambaleante quase não têm impacto agora. A crença dos investidores de que o BC manterá seu controle sobre a política monetária e que Roberto Campos Neto permanecerá no comando levaram a volatilidade implícita para 16,5%, mais de 10 pontos percentuais abaixo dos níveis observados em novembro e uma nova mínima de um ano.

Oscilações reduzidas impedem que operadores aproveitem o gama que os instrumentos fornecem enquanto o custo de carrego é alto.

Os traders inicialmente se sentiram desconfortáveis com a decisão do governo de agredir publicamente o BC e Campos Neto no mês passado, depois que os formuladores de política citaram as preocupações fiscais como uma das principais razões por trás da política monetária rígida. A moeda rapidamente reverteu o sentimento benigno que a levou além de R$ 5 reais por dólar, perdendo 6% em uma semana.

O chefe do banco central agiu para aliviar as tensões com uma entrevista de cerca de 3 horas na TV, onde ele adotou um tom conciliador enquanto deixava claro que não tinha planos de renunciar. Enquanto políticos próximos a Lula mantinham os ataques, com novos golpes desferidos esta semana, operadores não estão mais abandonando a moeda a cada passo.

Os mercados aguardarão a próxima decisão sobre a taxa de juros em 22 de março para ver como o BC lidará com o conflito. Nenhum corte é esperado, mas a linguagem usada pelos formuladores de políticas pode alimentar especulações de que eles começarão no primeiro semestre do ano em meio à piora dos dados econômicos e à intensa pressão política.

Embora as empresas tenham citado os altos níveis das taxas de juros como prejudicando suas perspectivas, os preços de mercado mostram que o impulso de Lula por crescimento provavelmente se beneficiaria mais de uma queda nos juros de longo prazo - que podem resultar da confiança renovada nas perspectivas fiscais - do que na taxa de referência. O contrato de juros com vencimento em janeiro de 2027 subiu quase 50 pontos-base desde a última decisão de taxa em 1º de fevereiro, quando as pressões sobre a autoridade monetária aumentaram.