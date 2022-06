Traders apostam em corte de juros do Fed em 2023 após altas

Depois de elevar as apostas em aumentos mais acentuados do Fed, operadores agora estão se voltando para quando o banco central dos EUA precisará cortar as taxas - e se posicionando com a mesma agressividade.

Cortes de três quartos de ponto são esperados dentro de dois anos - o maior desde antes da crise financeira global - mesmo quando os mercados monetários apostam em um aumento sem precedentes de 75 pontos-base este mês e no próximo, com mais apertos depois.

“Estamos no olho da tempestade agora, com a inflação sendo um risco muito importante, mas a narrativa está se movendo para uma recessão e um pouso forçado”, disse Steve Ellis, diretor global de investimentos de renda fixa da Fidelity International. “O Fed precisa ter cuidado, há muitos fatores em jogo. Há uma chance de eles apertarem demais e depois terem que relaxar.”

Um aumento de 100 pontos base nesta semana chegou a ser debatido por alguns participantes do mercado para controlar a inflação que está no ritmo mais rápido em quatro décadas. Embora isso ainda esteja longe do cenário básico de Wall Street, Michael Feroli do JPMorgan -- economista-chefe da empresa nos EUA -- chama isso de “um risco não trivial”. Feroli espera um aumento de três quartos de ponto na quarta-feira.

A corrida para apostar em juros mais altos elevou as expectativas para o pico do ciclo de aperto do Fed e adiantou o calendário em três meses. Uma primeira redução é vista até o final do próximo ano, seguida por meio ponto de cortes até meados de 2024. Essa posição contrasta com pesquisa da Bloomberg com economistas que esperam o primeiro corte no final de 2024.

“Acho super razoável e há espaço para mais, porque os cortes de juros acontecem aos montes e dificilmente se espalham”, disse Rishi Mishra, analista da Futures First. “Geralmente a subida é de escada e a descida de elevador.”