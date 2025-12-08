'Trade eleitoral', expectativa para Copom e Fed: o que move os mercados nesta segunda

O mercado financeiro no Brasil começa a semana de ressaca após um tombo surpreendente do Ibovespa na sessão da última sexta-feira. O índice apagou os ganhos que vinha acumulando ao longo dos dias anteriores com uma queda de 4,31% que levou o benchmark de volta à casa dos 157 mil pontos. Em questão de horas, o Ibovespa retrocedeu o equivalente a quase dois meses de avanço. Foi também a maior queda diária do índice em quase cinco anos.

Os investidores vão seguir de olho no motivo desse revés na bolsa: a corrida eleitoral para 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que vai disputar o pleito no ano que vem, com o apoio do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A notícia trouxe incertezas sobre as chances de alternância de poder no ano que vem, já que, segundo analistas, o mercado preferia que a direita fosse representada por algum governador.

Mais uma revisão da inflação?

Esta segunda-feira, 7, em si, traz poucos indicadores. Por três semanas consecutivas, o Boletim Focus do Banco Central revisou para baixo as projeções para a inflação brasileira, o que é bom precedente para um corte da taxa Selic, quem sabe, já em janeiro. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne pela última vez na quarta-feira, 10, mas deve manter a taxa em 15%.

O IPCA de novembro também será divulgado na quarta. O consenso aponta para um avanço de 0,18%, com avanço puxado por preços administrados (energia) e itens voláteis, parcialmente compensado pela deflação de bens industriais e queda nos alimentos.

Dados do varejo, referente a outubro, estão previstos para quinta-feira, 11.

Voltando a hoje, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgará hoje, às 9h30, os dados de produção e venda de veículos referentes ao mês de novembro.

Preparativos para a super-quarta

No exterior, as atenções devem se voltar aos dados da balança comercial chinesa, divulgados nesta madrugada.

A agenda de indicadores dos Estados Unidos está esvaziada hoje e o mercado deve operar em compasso de espera até quarta, quando o Federal Reserve também tomará sua decisão sobre juros. Mas ao contrário do Copom, tudo indica que o Fed vai reduzir os juros da economia americana pela terceira reunião seguida, após dados do mercado de trabalho fracos e inflação mais comportada.

A maior parte do mercado espera mais um corte de 0,25 ponto percentual na quarta-feira.

Na quinta, saem os números de pedidos semanais de auxílio desemprego, que também tem sido acompanhados com lupa pela autoridade monetária americana.