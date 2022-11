Track&Field: Vendas e eventos ganham fôlego e lucro cresce 14% no 3º tri

Na esteira da maior busca por bem-estar, uma demanda crescente desde a pandemia de covid-19, o varejo esportivo acelera. É o que a Track&Field (TFCO4), marca de roupas e artigos esportivos, tem percebido e pôde confirmar com os números do terceiro trimestre, quando a receita cresceu 10,7%, para R$ 138,1 milhões (avanço de 92,7% ante o mesmo período de 2019, ano anterior à crise sanitária).

"Depois da pandemia as pessoas buscando mais essa conexão do bem-estar. A frequência com que as pessoas buscam essa conexão é que buscamos capturar em diferentes pontos e conhecer melhor nosso consumidor. Pensando em como a gente consegue atender nosso cliente de uma forma melhor", diz Fred Wagner, sócio-fundador e CEO da Track&Field.

Por isso, acrescenta Fernando Tracanella, diretor financeiro da varejista, a expectativa com o quarto trimestre é bastante positiva. "Mesmo com uma competição maior pelo bolso do consumidor, vemos uma tendência bem favorável. A Track&Field também está se consolidando cada vez mais como destino de presente", diz. Em outubro, contam os executivos, o ritmo de vendas se manteve positivo.

O lucro líquido ajustado (que exclui a norma IFRS-16 e despesas não recorrentes) da empresa cresceu 25%, para R$ 25 milhões, e o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) avançou 16%, para R$ 30 milhões. O lucro líquido contábil avançou 14,1%, para R$ 24,48 milhões. Parte desse desempenho é explicado pelos números fortes de vendas, com o sell out (quando a venda ocorre para o consumidor final), que cresceu 12% - ou 19% se observados só os meses de agosto e setembro. Mas o gás por trás dos números está especialmente na volta dos eventos.

Neste ano, já sem restrições para eventos sociais, a empresa retomou as corridas de rua, que devem passar de 80 até o fim do ano. Além das corridas a Track&Field tem realizado mais eventos de outras modalidades como aulas coletivas de ioga e campeonatos de beach tennis - que ano que vem chegarão a 35 etapas.

O grupo também segue reforçando outros canais de atuação, como o aplicativo T&F Sports, uma plataforma de experiência, que permite a conexão entre clientes e treinadores, vendas de produtos e também aulas gratuitas ou pagas em vídeo. As lojas também têm sido transformadas para um novo conceito, com espaço para alimentação saudável, consultoria de atividade física e mesmo algumas aulas.

"No momento que o nosso cliente se conecta com outras experiências e serviços, ele, bem ou mal, já tem uma relação com a marca que facilita esse processo", conta Fred. Entre os ganhos para o negócio está o aumento da frequência de compra pelo consumidor e o aumento de tíquete médio, o que também tem a ver com a capacidade de trazer clientes do mundo da moda para a prática esportiva e vice-versa.