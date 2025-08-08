Toyota prevê prejuízo bilionário, o maior da história, com tarifas de Trump

DALY CITY, CALIFORNIA - MARCH 26: Brand new Toyota trucks are displayed on the sales lot at City Toyota on March 26, 2025 in Daly City, California. U.S. President Donald Trump is set to announce today his plan for tariffs on automobiles shipped to the United States. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Redatora
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 05h27.
A Toyota anunciou que espera um impacto de US$ 9,5 bilhões devido às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre veículos importados — o maior prejuízo já projetado pela montadora em decorrência dessas medidas.
A estimativa reflete o aumento da pressão sobre as margens de lucro da empresa, atualmente a líder global em vendas de automóveis.
A companhia também reduziu em 16% sua previsão de lucro operacional para o ano fiscal, atribuindo a queda ao aumento de custos com tarifas sobre veículos, peças, aço e alumínio aplicadas pelos EUA.
“É muito difícil prever o que acontecerá em relação ao ambiente de mercado”, disse o diretor financeiro da Toyota, Takanori Azuma, em entrevista coletiva. Ele afirmou que, apesar das dificuldades, a empresa seguirá atendendo o mercado norte-americano.
Azuma afirmou que a projeção de 1,4 trilhão de ienes (US$ 9,5 bilhões) inclui também impactos indiretos sofridos por fornecedores, especialmente os que operam nos Estados Unidos e importam peças do Japão. No entanto, ele não detalhou quanto dessa estimativa corresponde a esses parceiros.
No primeiro trimestre de 2025, as operações da Toyota na América do Norte registraram prejuízo operacional de 63,6 bilhões de ienes (US$ 431,3 milhões), revertendo o lucro de 100,7 bilhões de ienes (US$ 682,9 milhões) no mesmo período do ano anterior. O resultado foi impactado por um prejuízo acumulado de 450 bilhões de ienes (US$ 3 bilhões) relacionado às tarifas.
Com unidades fabris nos EUA, Canadá, México e Japão, a Toyota enfrenta tarifas não apenas sobre exportações diretas, mas também sobre veículos e peças que cruzam as fronteiras norte-americanas.
Nos primeiros seis meses de 2025, a montadora produziu aproximadamente 1,1 milhão de veículos das marcas Toyota e Lexus na América do Norte, sendo mais de 700 mil nos Estados Unidos.
Para o ano fiscal até março de 2026, a Toyota espera um lucro operacional de 3,2 trilhões de ienes (US$ 21,7 bilhões), inferior à previsão anterior de 3,8 trilhões de ienes (US$ 25,7 bilhões).
Anteriormente, a empresa havia estimado um impacto tarifário de 180 bilhões de ienes (US$ 1,2 bilhão) apenas para os meses de abril e maio, considerando apenas veículos da Toyota, sem projeção anual.
Concorrentes relataram perdas menores: a Stellantis prevê aumento de custos de US$ 1,7 bilhão; a General Motors projeta impacto entre US$ 4 e 5 bilhões; e a Ford estima uma redução de US$ 3 bilhões no lucro ajustado antes dos impostos. A Ford também comunicou que as tarifas custaram US$ 800 milhões no segundo trimestre.
Apesar das pressões, um recente acordo comercial entre Tóquio e Washington prevê a redução da tarifa para veículos japoneses exportados aos EUA de 27,5% para 15%, mas o prazo para implementação ainda não foi definido.
No primeiro semestre de 2025, a Toyota registrou produção e vendas globais recordes, impulsionadas pela demanda na América do Norte, Japão e China, incluindo veículos híbridos e elétricos.
Além disso, a montadora anunciou a construção de uma nova fábrica no Japão, com início das operações previsto para o início da próxima década, sem definição dos modelos que serão produzidos.