Toyota prevê prejuízo bilionário, o maior da história, com tarifas de Trump

A Toyota anunciou que espera um impacto de US$ 9,5 bilhões devido às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre veículos importados — o maior prejuízo já projetado pela montadora em decorrência dessas medidas.

A estimativa reflete o aumento da pressão sobre as margens de lucro da empresa, atualmente a líder global em vendas de automóveis.

A companhia também reduziu em 16% sua previsão de lucro operacional para o ano fiscal, atribuindo a queda ao aumento de custos com tarifas sobre veículos, peças, aço e alumínio aplicadas pelos EUA.

“É muito difícil prever o que acontecerá em relação ao ambiente de mercado”, disse o diretor financeiro da Toyota, Takanori Azuma, em entrevista coletiva. Ele afirmou que, apesar das dificuldades, a empresa seguirá atendendo o mercado norte-americano.

Azuma afirmou que a projeção de 1,4 trilhão de ienes (US$ 9,5 bilhões) inclui também impactos indiretos sofridos por fornecedores, especialmente os que operam nos Estados Unidos e importam peças do Japão. No entanto, ele não detalhou quanto dessa estimativa corresponde a esses parceiros.

No primeiro trimestre de 2025, as operações da Toyota na América do Norte registraram prejuízo operacional de 63,6 bilhões de ienes (US$ 431,3 milhões), revertendo o lucro de 100,7 bilhões de ienes (US$ 682,9 milhões) no mesmo período do ano anterior. O resultado foi impactado por um prejuízo acumulado de 450 bilhões de ienes (US$ 3 bilhões) relacionado às tarifas.

Com unidades fabris nos EUA, Canadá, México e Japão, a Toyota enfrenta tarifas não apenas sobre exportações diretas, mas também sobre veículos e peças que cruzam as fronteiras norte-americanas.

Nos primeiros seis meses de 2025, a montadora produziu aproximadamente 1,1 milhão de veículos das marcas Toyota e Lexus na América do Norte, sendo mais de 700 mil nos Estados Unidos.

Previsão de lucro revisada para baixo

Para o ano fiscal até março de 2026, a Toyota espera um lucro operacional de 3,2 trilhões de ienes (US$ 21,7 bilhões), inferior à previsão anterior de 3,8 trilhões de ienes (US$ 25,7 bilhões).

Anteriormente, a empresa havia estimado um impacto tarifário de 180 bilhões de ienes (US$ 1,2 bilhão) apenas para os meses de abril e maio, considerando apenas veículos da Toyota, sem projeção anual.

Concorrentes relataram perdas menores: a Stellantis prevê aumento de custos de US$ 1,7 bilhão; a General Motors projeta impacto entre US$ 4 e 5 bilhões; e a Ford estima uma redução de US$ 3 bilhões no lucro ajustado antes dos impostos. A Ford também comunicou que as tarifas custaram US$ 800 milhões no segundo trimestre.

Acordos comerciais em negociação

Apesar das pressões, um recente acordo comercial entre Tóquio e Washington prevê a redução da tarifa para veículos japoneses exportados aos EUA de 27,5% para 15%, mas o prazo para implementação ainda não foi definido.

No primeiro semestre de 2025, a Toyota registrou produção e vendas globais recordes, impulsionadas pela demanda na América do Norte, Japão e China, incluindo veículos híbridos e elétricos.

Além disso, a montadora anunciou a construção de uma nova fábrica no Japão, com início das operações previsto para o início da próxima década, sem definição dos modelos que serão produzidos.