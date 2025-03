Totvs (TOTS3) aprova pagamento de R$ 82 milhões em juros sobre capital próprio

A Totvs (TOTS3) informou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 82.026.143,36, equivalente a R$ 0,14 por ação da companhia. O montante será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício.

De acordo com o comunicado, o pagamento será realizado sob as seguintes condições: os acionistas registrados na data base de 24 de março de 2025 terão direito ao JCP, enquanto as negociações das ações a partir de 25 de março de 2025 ocorrerão “ex-JCP”. O valor será creditado em conta corrente dos acionistas no dia 4 de abril de 2025, sem incidência de correção monetária ou remuneração adicional.

O pagamento estará sujeito à retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme a legislação vigente. Acionistas com cadastro incompleto ou desatualizado deverão regularizá-lo junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. para garantir o recebimento.