TOTVS (TOTS3) anuncia R$ 88 milhões em JCP; veja quem tem direito e como será o pagamento

A TOTVS (TOTS3) anunciou a distribuição de R$ 88 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), o equivalente a R$ 0,15 por ação. O valor faz parte do dividendo obrigatório referente ao exercício fiscal de 2025.

Para ter direito ao provento, o investidor precisa estar posicionado nas ações da companhia até o encerramento do pregão do próximo dia 23 de junho — a chamada “data-base”. A partir do dia 24, os papéis serão negociados sem direito ao JCP.

O pagamento está programado para ocorrer no dia 7 de julho, sem qualquer correção monetária ou remuneração adicional. Os valores serão creditados diretamente na conta corrente dos acionistas com cadastro atualizado no Banco Itaú Unibanco, instituição responsável pela administração dos pagamentos.

Condições para recebimento