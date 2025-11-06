Totvs tem alta 10% no lucro ajustado do 3º tri, para R$ 248,7 milhões

A empresa de tecnologia Totvs (TOTS3) registrou nesta quarta-feira, 5, lucro líquido ajustado de R$ 248,7 milhões, alta de 10,2% em relação aos R$ 225,5 milhões do mesmo período de 2024, refletindo o crescimento do EBITDA Ajustado no período.

A margem líquida ajustada, que relaciona o lucro líquido ajustado à receita líquida, ficou em 16,0%, contra 17,1% no 3T24.

O EBITDA ajustado (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, ajustado para efeitos não recorrentes) atingiu R$ 404,8 milhões, aumento de 22,7% sobre os R$ 329,9 milhões de um ano antes. A margem EBITDA ajustada subiu para 26,0%, ante 25,0% no 3T24.

A receita líquida totalizou R$ 1,55 bilhão, crescimento de 17,8% frente a R$ 1,32 bilhão do terceiro trimestre de 2024, impulsionada pelo crescimento da receita recorrente.

A receita recorrente, que inclui contratos de software, serviços e assinaturas de soluções SaaS (Software como Serviço), somou R$ 1.422,5 milhões, alta de 20,5% na comparação anual. Já a receita não recorrente, proveniente de serviços eventuais e implementações únicas, foi de R$ 132,7 milhões, queda de 5,1% em relação ao 3T24.

O lucro bruto ajustado alcançou R$ 1.135,8 milhões, crescimento de 19,6% frente ao mesmo período do ano passado (R$ 949,7 milhões). A margem bruta ajustada avançou para 73,0%, ante 72,0% no 3T24.

Destaques operacionais

Entre os destaques operacionais, a receita SaaS de Gestão e RD Station, principal segmento de assinatura da TOTVS, atingiu R$ 805,8 milhões, aumento de 25,6% sobre os R$ 641,5 milhões do 3T24.

O ARR (Receita Recorrente Anual) alcançou R$ 6.270,6 milhões, expansão de 18,5% na comparação anual, com adição líquida de ARR de R$ 220,2 milhões, alta de 27,0% sobre o 3T24. A relação da receita recorrente sobre ARR ficou em 92,0%, crescimento de 210 pontos-base em relação ao 3T24.