Totvs: parceria com o Itaú reforça recomendação de compra, diz BTG

O BTG Pactual reforçou sua recomendação de compra para as ações da Totvs (TOTS3), após a gigante de tecnologia ter anunciado nesta semana uma joint venture com o Itaú (ITUB4). O banco tem preço-alvo de R$ 45 para os papeis da empresa, representando um potencial de alta de 23% em relação ao preço do último fechamento. A Totvs e o Itaú terão 50% de participação na empresa cada.

O objetivo da joint venture, segundo fato relevante da Totvs, será "operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas, através da integração de uma gama completa de serviços financeiros".

“Essa joint venture é uma combinação bastante valiosa dado que a Totvs tem uma posição única no Brasil com 40 mil clientes, cerca de 25% do PIB brasileiro. Já o Itaú, sendo o maior banco brasileiro com muito acesso de crédito, tem uma vantagem sobre dados financeiros e tem um relacionamento com inúmeros clientes”, disse Vitor de Melo no programa Abertura de Mercado desta quinta-feira, 14 de abril.

Para saber mais notícias sobre o mercado, assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.