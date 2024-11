TotalEnergies suspende investimentos no Grupo Adani após acusações de corrupção

A TotalEnergies, gigante francesa do setor de energia, anunciou nesta segunda-feira, 25, a suspensão de novos investimentos com o Grupo Adani, após a revelação de acusações de corrupção envolvendo a empresa indiana Adani Green Energy Limited. A decisão ocorre poucos dias após um indiciamento por parte de autoridades federais dos Estados Unidos. As informações são da Reuters.

Em comunicado, a TotalEnergies afirmou que não foi previamente informada da investigação norte-americana sobre o suposto esquema de subornos. "Até que as acusações contra os indivíduos do Grupo Adani e suas consequências sejam esclarecidas, a TotalEnergies não fará novas contribuições financeiras em investimentos com empresas do Grupo Adani", declarou a empresa.

Contexto das acusações

As acusações apresentadas pelos promotores dos EUA apontam que Gautam Adani, seu sobrinho Sagar Adani e o ex-CEO da Adani Green Energy Limited teriam realizado pagamentos indevidos a autoridades indianas entre julho de 2021 e 2024, com o objetivo de obter vantagens comerciais.

A TotalEnergies adquiriu uma participação de 19,75% na Adani Green Energy em janeiro de 2021, logo após a empresa indiana vencer o maior pedido de energia solar do mundo na época e poucos meses antes das alegações de subornos começarem. Além disso, a Total possui 37,4% da Adani Total Gas Limited e uma participação de 50% em três joint ventures renováveis com a Adani Green Energy.

Impacto nos investimentos futuros

Dois dos projetos conjuntos entre as empresas foram firmados após o FBI ter emitido mandados de busca contra Sagar Adani e apreendido provas relacionadas à Adani Green Energy. A decisão da TotalEnergies de suspender os investimentos reflete uma postura cautelosa, enquanto as investigações e possíveis implicações legais são analisadas.

Essa pausa nos negócios ilustra os potenciais impactos das acusações sobre a relação entre empresas globais e o conglomerado indiano, especialmente em um momento em que o mercado de energia renovável se expande em todo o mundo.