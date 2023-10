Título de 10 anos dos EUA supera 5%, Focus, REAG vai pra cima da GetNinjas e o que move o mercado

A aversão ao risco volta a predominar no mercado internacional nesta segunda-feira, 23. Bolsas operam em queda, enquanto o dólar se valoriza contra moedas emergentes. A fonte do pessimismo vem do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Neste início de semana, o título com vencimento em 10 anos passou pela primeira vez desde 2007 da linha dos 5% de rendimento.

Título de 10 anos a 5% assombra o mercado

Com o rendimento dos títulos de 10 anos entrando na casa dos 5%, parte dos bancos já recomendam a seus clientes a compra dos títulos. Esse é o caso do Morgan Stanley. Analistas da Gavekal Research, porém, acreditam que o momento é de esperar o rendimento subir um pouco mais ainda,

A alta de rendimento ocorre em meio à expectativa de que o Federal Reserve (Fed) mantenha o juro alto por mais tempo para tentar resfriar a economia e, consequentemente, a inflação. Os títulos americanos são considerados os mais seguros do mundo. Quanto mais alto seu rendimento, portanto, menos dinheiro sobra para investimentos mais arriscados.

Como pano de fundo das últimas altas dos rendimentos estiveram as falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Em discurso na semana passada, Powell afirmou que continuaria firme na luta para voltar a inflação para a meta. Para o mercado, o sinal foi de que as taxas de juros não deverão cair tão cedo. Investidores ainda esperam que o início do ciclo de queda comece em 2024. Mas, se o mercado deixar de precificar cortes para o ano que vem, a aversão ao risco deve piorar ainda mais no mercado, segundo o Bank of America.

Focus: mercado revisa IPCA e PIB

No Brasil, economistas revisaram a projeção do IPCA deste e do próximo ano para baixo. Para o IPCA de 2023 o consenso de mercado caiu de 4,75% para 4,65% e para o do ano que vem, de 3,88% para 3,77%. O consenso para o PIB deste ano, contudo, caiu de 2,92% para 2,90%. A revisão ocorreu após dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) terem saído abaixo das expectativas de mercado, na semana passada.

Reag quer destituir Conselho da GetNinjas

Esquenta o radar corporativo o pedido da gestora REAG para a destituição do Conselho de Administração da GetNinjas. A empresa, nos últimos meses, compras de participações agressivas por parte da gestora, que aumentou sua participação para 29% da empresa. A quantia é acima do limite da poison pill, obrigando a gestora a realizar uma Oferta Pública de Aquisição para a compra da totalidade da empresa.

Em comunicado, a administração da GetNinjas afirmou que, como a Reag está obrigada a realizar a OPA, a presença de membros sem relação com a gestora daria maior segurança à operação, "no benefício de todos os demais acionistas da companhia".

