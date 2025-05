‘Tinder’ do crédito: Bloxs lança plataforma para democratizar operações estruturadas

O mercado de capitais vem ganhando cada vez mais espaço no crédito no país, com diversos instrumentos de financiamento, como FIDC, Fiagros CRI e CRAs se popularizando entre investidores e emissores.

Mas o processo de originação e distribuição para operações de menor porte ainda encontra muitas fricções.

Pensando nisso, a fintech Bloxs está lançando uma plataforma batizada de Bloxs Workspace – desenvolvida para integrar e simplificar toda a jornada das operações estruturadas no Brasil, da originação à distribuição.

A proposta é conectar quem emite (sell side) e quem investe (buy side), funcionando como uma espécie de “Tinder” do mercado financeiro, com foco em operações com tíquetes médios entre R$ 30 milhões e R$ 100 milhões.

“Determinadas operações têm um custo de oportunidade muito elevado. Bancos grandes preferem alocar recursos em transações acima de R$ 1 bilhão, não em estruturas de R$ 40 milhões”, explica Felipe Souto, fundador e CEO da Bloxs.

Lançada em 2018 como uma plataforma de crowdfunding para empresas, desde 2022 a Bloxs estendeu sua atuação para o mercado B2B, atuando como uma espécie de marketplace para operações estruturadas. (A divisão B2C foi segregada e hoje se chama Altxs.)

O novo ambiente busca reduzir fricções operacionais, jurídicas e regulatórias com o uso de tecnologia, compliance integrado e automações. As ofertas e os deals, por exemplo, são todos registrados em blockchain, reduzindo os custos que existiriam no mercado tradicional.

Outra novidade é o modelo white label, permitindo que boutiques de investimentos e áreas de investment banking em escritórios de agentes autônomos ofereçam a solução com sua própria marca.

A ideia da startup é escalar boutiques independentes e as áreas de Investment Banking em funcionamento dentro de grandes escritórios de agentes autônomos de Investimento, por meio da "PJ2”, como são conhecidas essas áreas pelo mercado.

“É uma dor estrutural nesses players. Muitos foram pressionados a diversificar sua atuação e originar operações estruturadas, mas sem contar com uma infraestrutura verdadeiramente pensada para as particularidades desse canal”, explica Gustavo Strauch, sócio da Bloxs.

A plataforma conta com funcionalidades inéditas no mercado financeiro, entre elas o ‘DealMatch’, que conecta ofertas aos investidores certos com base em algoritmos e dados comportamentais.

Há ainda o ‘Roadshow Digital’, que disponibiliza rastreabilidade total sobre o engajamento dos investidores em ofertas públicas e consultas de viabilidade (pilot fishing) — com acessos, downloads, reservas e interesse indicativo em tempo real.

Nesse momento, o foco na companhia está nas emissões primárias, mas o mercado secundário está no nos planos para novas funcionalidades a serem lançadas ainda em 2025.

O desenvolvimento do Bloxs Workspace começou em 2024 e ficou 18 meses em fase piloto. A operação teve início em 23 de maio, com um grupo controlado de usuários. O lançamento oficial, com abertura para novos cadastros, está previsto para 16 de junho.

Em um ano, o volume de emissões originadas pela Bloxs foi de R$ 1,6 bilhão e o número de usuários ativos, entre buy side e sell side, é de aproximadamente 260 cadastros.

“Pretendemos triplicar o volume de emissões originadas digitalmente até o final de 2025, além de dobrar a base de usuários ativos entre agentes do mercado”, afirmou o CEO.