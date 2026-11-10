TIM nega venda e mira expansão no Brasil: 'temos força patrimonial', diz CEO

A TIM (TIMS3) negou que exista um processo de venda de sua operação brasileira e reafirmou os planos de expansão no país, em meio a rumores sobre o futuro do negócio após a mudança de controle da Telecom Italia.

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10, sobre o balanço de 3° trimestre da operadora, o presidente da TIM Brasil, Alberto Griselli, afirmou que a companhia mantém uma estratégia de crescimento no mercado local e tem interesse em novas aquisições para ampliar sua presença em segmentos nos quais ainda tem participação limitada.

"Não existe um processo de venda e temos uma estratégia consistente de crescimento no mercado brasileiro e de fortalecimento e melhoria do serviço aos nossos clientes", afirmou Griselli.

O executivo também destacou a posição financeira da companhia como um diferencial para avançar em operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). Segundo o presidente, a TIM tem condições de aproveitar oportunidades de consolidação, especialmente no mercado de banda larga fixa.

"Nós temos uma posição de caixa e patrimônio bastante favorável para executar esse tipo de operação. Estamos esperando uma situação que se encaixe bem com a nossa", disse.

Os rumores de uma possível venda da operação brasileira foram despertados depois de declarações de Matteo Del Fante, presidente-executivo da Poste Italiane, que assumiu o controle indireto da TIM Brasil após adquirir cerca de 87% da Telecom Italia.

Em 27 de outubro, o executivo afirmou que a operação brasileira "não é um ativo estratégico" para o grupo italiano e que poderia ser utilizada "de forma tática" nos meses seguintes.

A declaração alimentou especulações sobre uma possível venda da participação na subsidiária brasileira, embora Del Fante não tenha confirmado qualquer decisão nesse sentido. A Telecom Italia detém aproximadamente 68% da TIM Brasil, que representa uma parcela relevante dos resultados financeiros da controladora.

À imprensa, nesta terça, Griselli procurou afastar as interpretações de que a fala do executivo italiano indicaria uma mudança de planos para a operação brasileira. Segundo o presidente, o comentário deve ser entendido no contexto da reorganização da Telecom Italia e da Poste Italiane.

"A mensagem prevalente é que, num contexto de uma operação até documental na Itália, aqui nós somos uma operação que tem menos valor estratégico, mas tem mais valor financeiro em função daquilo que acabamos de falar: forte geração de caixa e pagamento de dividendos", afirmou.

O CEO também ressaltou que a estratégia de crescimento da TIM Brasil já é acompanhada pelo novo controlador. A Poste Italiane tem um representante no conselho de administração da operadora desde março deste ano, segundo Griselli, e acompanhou inclusive as aquisições realizadas pela companhia.

"A nossa estratégia de expansão e fortalecimento de valor no mercado brasileiro está confirmada. Inclusive, já está conversada com o novo acionista", disse.

Banda larga concentra oportunidades de aquisições

A expansão por meio de aquisições deve se concentrar em duas frentes, uma em serviços corporativos e outra em banda larga fixa. De acordo com Griselli, são mercados nos quais a TIM ainda tem participação relativamente limitada e nos quais a companhia combina crescimento orgânico, com a expansão das próprias operações, e inorgânico, por meio de compras.

No segmento corporativo, a TIM adquiriu a V8.Tech no início do ano. A empresa ampliou a atuação da operadora em soluções digitais e tecnologia para clientes empresariais. Já no mercado de fibra óptica, a companhia avançou com a aquisição da I-Systems, cuja consolidação permitiu fortalecer sua estrutura de infraestrutura de banda larga.

Segundo o executivo, a estratégia para o segmento corporativo é complementar o portfólio de serviços, enquanto, na banda larga, a fragmentação do mercado brasileiro abre espaço para consolidação.

"São duas áreas de crescimento e de ataque onde o nosso market share é relativamente limitado. No B2B, nós adquirimos a V8 no começo do ano e estamos com ela integrada. Talvez seja uma área onde a gente continue identificando oportunidades, principalmente para complementar o nosso portfólio", afirmou.

Na banda larga, a TIM avalia que a estrutura de mercado permite novas aquisições para acelerar a expansão. A companhia já vem avançando organicamente, com crescimento de dois dígitos na base de clientes, e busca identificar operações que possam agregar escala e sinergias comerciais e técnicas. "É um mercado muito fragmentado no Brasil, então existem amplas oportunidades de consolidação daqui para frente", disse Griselli.

O executivo afirmou que a TIM já analisou diferentes ativos disponíveis no mercado e avalia os pontos fortes e as limitações de cada possível operação. A companhia considera fatores como sinergias, preço e capacidade de ampliar a presença comercial.

"Temos uma avaliação praticamente já feita de vários ativos, com pontos de força e pontos de atenção para cada player, e temos uma expectativa de preço para achar o momento certo e eventualmente implementar essa execução", afirmou.

Questionado sobre o perfil das empresas que poderiam ser adquiridas, se uma operação de maior porte ou várias empresas menores, Griselli não antecipou nomes ou negociações. O presidente explicou, porém, que a TIM procura ativos capazes de ampliar sua escala e sua capacidade de competir no segmento.

"Nossa posição patrimonial é particularmente forte porque nós temos R$ 5 bilhões em caixa. Um M&A de fato dá para nós mais musculatura, mais força de gravidade do ponto de vista comercial e também pode dar alguma sinergia técnica. E nós temos uma posição de caixa de patrimônio bastante favorável para executar esse tipo de operações", disse.

A estratégia, segundo o CEO, não representa uma mudança repentina de direção. A TIM já avaliava oportunidades no setor havia alguns anos, mas a ampliação da oferta de serviços convergentes e a aquisição da I-Systems alteraram as condições para avançar no segmento de banda larga.

Antes, a operadora dependia de parceiros para oferecer determinados serviços. Com a aquisição da I-Systems, passou a contar com um ativo próprio de infraestrutura que pretende rentabilizar. Além disso, o mercado passou a oferecer mais possibilidades de pacotes convergentes, combinando telefonia móvel e banda larga fixa.

"Enquanto o mercado de oferta era um mercado standalone até alguns anos atrás, ao longo do último tempo a oferta do serviço convergente ficou mais presente. Então, na medida em que a oferta virou mais presente, isso é um elemento que mudou no nosso pensamento com relação a isso", explicou.

Griselli também destacou que a companhia não trabalha com um calendário fechado para novas operações depois do fechamento de M&A no primeiro semestre. Segundo o executivo, o ambiente de mercado, as condições macroeconômicas e a disposição dos potenciais vendedores são fatores que influenciam o momento de cada aquisição.

"Claramente, nós temos a nossa força patrimonial, que nos dá musculatura para ser assertivos nas nossas negociações, mas não temos um primeiro corte, segundo corte, porque essa parte de consolidação se fala pelo menos há três, quatro anos", afirmou. O executivo acrescentou que a expectativa de juros mais altos pode favorecer os compradores de ativos, embora a concretização de negócios dependa de diferentes condições.

Eventual recessão não deve ter o mesmo efeito sobre telecomunicações

Além dos planos de expansão, a TIM também comentou as perspectivas para a economia brasileira em 2027, diante do aumento das preocupações de economistas e instituições financeiras com o risco de recessão.

O mercado ainda não considera uma contração econômica como cenário-base. A projeção mediana do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda, aponta crescimento de 1,15% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, abaixo dos 1,40% estimados quatro semanas antes.

A desaceleração da atividade, a manutenção da Selic em 13,75% ao ano e a piora das expectativas para inflação e contas públicas, porém, ampliaram as preocupações sobre o desempenho da economia no próximo ano.

Para a CFO da TIM Brasil, Andrea Palma Viegas Marques, uma eventual recessão não necessariamente teria o mesmo impacto sobre o setor de telecomunicações observado em outros segmentos da economia.

"Recessão em telecom geralmente não tem o mesmo efeito que tem em outros mercados, porque, no final, hoje telecom serve muito como um meio de trabalho. Então, no final, o cliente precisa do telefone até para trabalhar", afirmou.

A executiva ponderou, entretanto, que a companhia considera um ambiente de inflação mais elevada em seus planejamentos para os próximos anos. Segundo Marques, a TIM está elaborando seu próximo plano industrial, com horizonte de três anos, e trabalha com diferentes cenários para lidar com a pressão sobre os custos.

"Temos que entender qual vai ser o índice de reajuste da CBS, que o TCU deu um valor de 11,3%, mas só no dia 15 de dezembro que a gente vai saber se o Senado vai confirmar esse valor ou não. Então, tem uma série de coisas que vão ainda acontecer para o ano que vem em relação à inflação", disse.

A referência da executiva é à definição da alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), no contexto da implementação da reforma tributária. A definição ainda depende de etapas posteriores, segundo a avaliação apresentada por ela.

Andrea afirmou que a companhia já trabalha com alternativas para compensar uma possível elevação da inflação por meio de ganhos de eficiência.

"Como sempre estamos trabalhando em plano A, B, C. Estamos agora montando o nosso plano para o próximo triênio, o nosso plano industrial, levando em conta, sim, um aumento de inflação e como é que a gente consegue compensar esse aumento com outras eficiências", afirmou.

A executiva também descartou que a TIM esteja defendendo o adiamento da reforma tributária. Segundo Marques, a empresa trabalha há quase um ano na adaptação dos sistemas e dos processos internos para a entrada em vigor das novas regras. "Nós estamos prontos. Nós estamos trabalhando há quase um ano na reforma. É um projeto que envolveu a empresa inteira", afirmou.

A preparação inclui mudanças nos sistemas de faturamento e cobrança, negociações com fornecedores e adaptações na estratégia de portfólio. A companhia, segundo a CFO, pretende estar pronta para iniciar a implementação em 1º de janeiro, independentemente de eventual decisão sobre o calendário da reforma.