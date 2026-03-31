TikTok quer operar como fintech de pagamentos no Brasil, diz agência

O TikTok, controlado pela chinesa ByteDance, solicitou ao Banco Central autorização para operar serviços financeiros no Brasil, segundo a agência Reuters informou nesta terça-feira, 31. A empresa teria pedido duas licenças regulatórias que podem abrir caminho para sua atuação como fintech de pagamentos e crédito no mercado do país.

Em condição de anonimato, fontes disseram à Reuters que uma das autorizações permitiria ao TikTok operar como emissora de moeda eletrônica, viabilizando a oferta de contas digitais para que usuários mantenham saldo, recebam transferências e realizem pagamentos dentro do próprio aplicativo.

A segunda licença seria para atuar como empresa de crédito direto, modalidade que permite conceder empréstimos com capital próprio ou intermediar operações entre credores e tomadores.

Se aprovadas, as autorizações ampliariam a presença da plataforma no sistema financeiro nacional e possibilitariam a oferta de serviços básicos aos usuários brasileiros, em linha com o modelo adotado por fintechs como o Nubank. Ainda não está claro se a companhia pretende lançar uma nova frente completa de produtos financeiros ou se a estrutura será utilizada principalmente para dar suporte às iniciativas de comércio eletrônico e monetização dentro do aplicativo.

Executivos da ByteDance, incluindo o chefe global de pagamentos, Liao Baohua, participaram de reunião nesta terça com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em Brasília, conforme registro da agenda pública. Procurados pela Reuters, o TikTok e o Banco Central não se manifestaram.

A movimentação ocorre em meio à expansão internacional da empresa na área de serviços financeiros. Em 2021, a ByteDance lançou o Douyin Pay, na China, para apoiar o comércio eletrônico na versão local do aplicativo, competindo com soluções como o Alipay e o WeChat Pay. Já em 2023, a companhia solicitou licença de pagamentos na Indonésia, mas acabou impedida de processar transações diretamente na plataforma e passou a buscar parcerias locais.

No Brasil, a iniciativa representa mais um passo na estratégia regional da empresa após o anúncio, no fim do ano passado, de investimentos superiores a R$ 200 bilhões em um data center no Ceará. Segundo a pesquisa DataReportal, o TikTok encerrou 2025 com 131 milhões de usuários adultos no país, com alcance publicitário estimado em cerca de 80% da população adulta.