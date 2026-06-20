Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Texas desafia Nova York com estreia de bolsa de valores própria em julho

Com aval da SEC e entrada garantida em índices como o S&P 500, 'exchange' texana promete regras mais simples para atrair companhias de médio porte

Novo polo: Dallas, sede da TXSE, que estreia em julho para desafiar Nova York. (Ilustração gerada por IA para EXAME.)

Novo polo: Dallas, sede da TXSE, que estreia em julho para desafiar Nova York. (Ilustração gerada por IA para EXAME.)

Paulo Holland
Paulo Holland

Repórter freelancer

Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h00.

A "Y'all Street" está prestes a virar realidade. A Texas Stock Exchange (TXSE) dará início a suas operações no próximo dia 6 de julho, marcando a estreia da primeira bolsa de valores nacional aprovada nos Estados Unidos em décadas.

A companhia chega no encalço de outras duas. Desde que anunciou planos de buscar aprovação regulatória, a TXSE provocou reações em cadeia entre as gigantes estabelecidas. A NYSE reincorporou sua plataforma eletrônica de Chicago e a transferiu para Dallas, batizando a operação de NYSE Texas. Pouco depois, a Nasdaq abriu uma sede regional na cidade e anunciou a criação da Nasdaq Texas, uma nova plataforma de listagem dupla. Em entrevista ao Texas Tribune, Bill Bailey, diretor de inteligência de mercado da TXSE, afirmou enxergar a decisão da NYSE como uma reação direta à criação da própria TXSE, citando também o anúncio da Nasdaq, em março, de que abriria uma sede regional em Dallas.

Migração corporativa de longa data

A chegada de uma bolsa própria é o capítulo mais recente de uma migração corporativa que já dura alguns anos. Entre 2020 e 2025, ao menos 184 empresas transferiram suas sedes para o Texas, incluindo nomes como Tesla e Caterpillar. O estado respondeu por cerca de um quinto de todas as novas vagas de trabalho criadas no país no período.

Parte dessa atratividade é estrutural. O Texas não cobra imposto de renda estadual sobre pessoa física e aparece bem posicionado em rankings de competitividade tributária, enquanto Nova York e Califórnia ocupam posições próximas à lanterna. O custo de vida no estado também fica abaixo da média nacional, uma diferença que pesa no planejamento de folha de pagamento e despesas imobiliárias de grandes companhias.

A essa equação se soma a infraestrutura de energia. O Texas deve construir cerca de dois quintos de toda a capacidade solar em escala de utilidade do país neste ano, geração que alimenta diretamente a expansão de data centers ligados à corrida da inteligência artificial. Hoje, os Estados Unidos concentram perto de 45% dos data centers do mundo, com cerca de 4 mil instalações distribuídas principalmente entre Virgínia, Texas e Califórnia. O estado combina geração própria, flexibilidade de transmissão e disponibilidade de terra para receber esses grandes complexos.

Por que Dallas virou praça financeira

A escolha de Dallas como nova praça financeira combina fatores econômicos e regulatórios. O estado responde por cerca de quase um décimo do PIB americano, e já concentra mais de 10% das empresas listadas em bolsa no país. A esse cenário soma-se um ambiente legal favorável, com reformas recentes na legislação corporativa texana que ampliaram a proteção de diretores e executivos de empresas listadas na TXSE ou sediadas no estado.

O posicionamento da bolsa é declaradamente "CEO-friendly". A exchange promete custos recorrentes mais baixos, processos de compliance simplificados e até revisões de elegibilidade pré-aplicação sem custo e em caráter confidencial, um diferencial pensado para atrair empresas de médio porte e em fase de crescimento que hoje evitam a burocracia de Nova York.

Um marco recente reforçou a credibilidade da nova bolsa antes mesmo de sua estreia. A S&P Dow Jones Indices anunciou mudança de metodologia que torna os papéis listados na TXSE elegíveis para compor índices como o S&P 500, o MidCap 400, o SmallCap 600, o Dow Jones Industrial Average e outros benchmarks globais. A mudança passa a valer assim que as negociações tiverem início, colocando a TXSE no mesmo patamar de elegibilidade que NYSE, Nasdaq e as quatro bolsas de ações da CBOE Global Markets.

Nem todos aprovam o movimento

Nem todos veem a movimentação com bons olhos. O presidente americano Donald Trump chegou a classificar a TXSE como algo "extremamente ruim" para sua cidade natal, Nova York, em referência à possível perda de competitividade da metrópole como centro financeiro do país. Curiosamente, a rede social ligada a Trump foi a primeira empresa a listar suas ações justamente na NYSE Texas, a versão texana da bolsa novaiorquina.

Além da disputa por listagens, a TXSE avança em uma frente regulatória pouco usual. O fundador e CEO James Lee propôs uma mudança de regra, ainda pendente de aprovação da SEC, que faria com que ações de acionistas pessoa física sem instrução de voto passassem a entrar na contagem final das assembleias, em vez de ficarem de fora.

A proposta mira diretamente a dupla Glass Lewis e ISS, consultorias que dominam recomendações de voto em assembleias e cuja influência é criticada por reduzir o peso do investidor de varejo, hoje com participação que pode cair a 28% ao ano nas votações, segundo a própria TXSE. Para Lee, a ideia é corrigir a disfunção do sistema em vez de simplesmente operá-lo.

O principal desafio da bolsa texana é conseguir, de fato, atrair liquidez suficiente para rivalizar com mais de um século de domínio de Wall Street.

Acompanhe tudo sobre:TexasSpaceXmercado de capitais

Mais de Invest

Ibovespa fecha estável sem NY, mas encerra semana com queda de 1,64%

Dólar recua 0, 17% após quatro altas seguidas, mas sobe 2,04% na semana

Jogo do Brasil contra Haiti impulsiona compras de última hora: entenda

Ibovespa vira bolsa 'mais barata do mundo' após correção com saída de gringos

Mais na Exame

EXAME Agro

O que deve colocar a produção de alimentos em risco? A FAO tem uma tese

Brasil

Governo prepara até 10 leilões para recuperar pontes e viadutos federais

ExameLab

Como montar um PC para IA local sem gastar uma fortuna?

Ciência

Nova descoberta pode reduzir um dos maiores desafios da computação quântica