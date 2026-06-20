Texas desafia Nova York com estreia de bolsa de valores própria em julho

A "Y'all Street" está prestes a virar realidade. A Texas Stock Exchange (TXSE) dará início a suas operações no próximo dia 6 de julho, marcando a estreia da primeira bolsa de valores nacional aprovada nos Estados Unidos em décadas.

A companhia chega no encalço de outras duas. Desde que anunciou planos de buscar aprovação regulatória, a TXSE provocou reações em cadeia entre as gigantes estabelecidas. A NYSE reincorporou sua plataforma eletrônica de Chicago e a transferiu para Dallas, batizando a operação de NYSE Texas. Pouco depois, a Nasdaq abriu uma sede regional na cidade e anunciou a criação da Nasdaq Texas, uma nova plataforma de listagem dupla. Em entrevista ao Texas Tribune, Bill Bailey, diretor de inteligência de mercado da TXSE, afirmou enxergar a decisão da NYSE como uma reação direta à criação da própria TXSE, citando também o anúncio da Nasdaq, em março, de que abriria uma sede regional em Dallas.

Migração corporativa de longa data

A chegada de uma bolsa própria é o capítulo mais recente de uma migração corporativa que já dura alguns anos. Entre 2020 e 2025, ao menos 184 empresas transferiram suas sedes para o Texas, incluindo nomes como Tesla e Caterpillar. O estado respondeu por cerca de um quinto de todas as novas vagas de trabalho criadas no país no período.

Parte dessa atratividade é estrutural. O Texas não cobra imposto de renda estadual sobre pessoa física e aparece bem posicionado em rankings de competitividade tributária, enquanto Nova York e Califórnia ocupam posições próximas à lanterna. O custo de vida no estado também fica abaixo da média nacional, uma diferença que pesa no planejamento de folha de pagamento e despesas imobiliárias de grandes companhias.

A essa equação se soma a infraestrutura de energia. O Texas deve construir cerca de dois quintos de toda a capacidade solar em escala de utilidade do país neste ano, geração que alimenta diretamente a expansão de data centers ligados à corrida da inteligência artificial. Hoje, os Estados Unidos concentram perto de 45% dos data centers do mundo, com cerca de 4 mil instalações distribuídas principalmente entre Virgínia, Texas e Califórnia. O estado combina geração própria, flexibilidade de transmissão e disponibilidade de terra para receber esses grandes complexos.

Por que Dallas virou praça financeira

A escolha de Dallas como nova praça financeira combina fatores econômicos e regulatórios. O estado responde por cerca de quase um décimo do PIB americano, e já concentra mais de 10% das empresas listadas em bolsa no país. A esse cenário soma-se um ambiente legal favorável, com reformas recentes na legislação corporativa texana que ampliaram a proteção de diretores e executivos de empresas listadas na TXSE ou sediadas no estado.

O posicionamento da bolsa é declaradamente "CEO-friendly". A exchange promete custos recorrentes mais baixos, processos de compliance simplificados e até revisões de elegibilidade pré-aplicação sem custo e em caráter confidencial, um diferencial pensado para atrair empresas de médio porte e em fase de crescimento que hoje evitam a burocracia de Nova York.

Um marco recente reforçou a credibilidade da nova bolsa antes mesmo de sua estreia. A S&P Dow Jones Indices anunciou mudança de metodologia que torna os papéis listados na TXSE elegíveis para compor índices como o S&P 500, o MidCap 400, o SmallCap 600, o Dow Jones Industrial Average e outros benchmarks globais. A mudança passa a valer assim que as negociações tiverem início, colocando a TXSE no mesmo patamar de elegibilidade que NYSE, Nasdaq e as quatro bolsas de ações da CBOE Global Markets.

Nem todos aprovam o movimento

Nem todos veem a movimentação com bons olhos. O presidente americano Donald Trump chegou a classificar a TXSE como algo "extremamente ruim" para sua cidade natal, Nova York, em referência à possível perda de competitividade da metrópole como centro financeiro do país. Curiosamente, a rede social ligada a Trump foi a primeira empresa a listar suas ações justamente na NYSE Texas, a versão texana da bolsa novaiorquina.

Além da disputa por listagens, a TXSE avança em uma frente regulatória pouco usual. O fundador e CEO James Lee propôs uma mudança de regra, ainda pendente de aprovação da SEC, que faria com que ações de acionistas pessoa física sem instrução de voto passassem a entrar na contagem final das assembleias, em vez de ficarem de fora.

A proposta mira diretamente a dupla Glass Lewis e ISS, consultorias que dominam recomendações de voto em assembleias e cuja influência é criticada por reduzir o peso do investidor de varejo, hoje com participação que pode cair a 28% ao ano nas votações, segundo a própria TXSE. Para Lee, a ideia é corrigir a disfunção do sistema em vez de simplesmente operá-lo.

O principal desafio da bolsa texana é conseguir, de fato, atrair liquidez suficiente para rivalizar com mais de um século de domínio de Wall Street.