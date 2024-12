Tesouro Nacional cancela leilão de títulos públicos desta quinta-feira

O Tesouro Nacional anunciou o cancelamento do leilão tradicional de títulos públicos que estava previsto para quinta-feira, 19. Com isso, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro serão realizados leilões de compra e venda de títulos públicos.

Outros três leilões, de compra e venda de títulos, serão realizados na quarta, quinta e sexta. As condições das ofertas serão divulgadas no dia realização, no site do órgão.

Essa é primeira vez desde maio de 2020 que o Tesouro Nacional cancela um leilão tradicional de títulos públicos. Outros cancelamentos ocorreram em momentos como a greve nacional de caminhoneiros e o “Joesley Day”, como é conhecido o dia da divulgação da delação premiada de Joesley Batista, em 2017.