Tesouro capta US$ 2,5 bi de títulos de 10 anos no mercado externo

O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira, 18, o resultado da operação no mercado americano com a emissão de um novo benchmark de 10 anos, denominado Global 2035.

O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e foi emitido no valor de US$ 2,5 bilhões, com cupom de juros de 6,625% ao ano. Os pagamentos serão feitos semestralmente, sempre em 15 de março e 15 de setembro.

A emissão ocorreu ao preço de 99,091% do valor de face, resultando em uma taxa de retorno de 6,750% ao ano. Esse percentual representa um spread de 220 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos, o menor nível registrado desde 2020 para um título soberano brasileiro de 10 anos.

Forte demanda impulsiona emissão

Segundo o Tesouro, a operação atraiu grande interesse dos investidores, registrando um pico de 301 ordens no livro de ofertas. A demanda total superou amplamente o volume emitido, atingindo cerca de US$ 6,5 bilhões em seu ponto máximo.

Na alocação final, 64% dos investidores eram da Europa e América do Norte, enquanto 28% vieram da América Latina, incluindo o Brasil.

"A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana, como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior."

Detalhes da operação

A emissão foi coordenada pelos bancos Bradesco, JPMorgan e Morgan Stanley. A liquidação financeira da operação está prevista para 25 de fevereiro de 2025.