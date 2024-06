Tesla (TSLA34) sobe mais de 6% após Musk dizer que está próximo de vitória em pagamento de US$ 56 bi

As ações da Tesla (TSLA34) subiam 6,35% cotadas a US$ 188,55 no pré-mercado desta quinta-feira, 13, após Elon Musk dizer que os acionistas devem aprovar o pagamento de seu pacote salarial de US$ 56 bilhões, além da mudança da sede fiscal da empresa de Delaware para o Texas.

Musk publicou os resultados da votação no X (antigo Twitter), rede social da qual ele é dono, compartilhando dois gráficos que sugerem a aprovação das propostas. Segundo o CEO da rede social, os acionistas votaram “por amplas margens” a favor de seu pacote de remuneração e da mudança da sede. O movimento ocorre horas antes da reunião anual da Tesla em Austin.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins! ♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024

O que está acontecendo com a Tesla?

O pacote salarial é discutido há anos pelos acionistas. Em 2018, eles aprovaram originalmente o pagamento bilionário, mas um juiz de Delaware anulou a sentença em janeiro deste ano, citando conflitos de interesse entre os diretores da Tesla e falhas de divulgação.

Desde então, Musk e o Conselho de Administração da Tesla passaram os últimos dois meses buscando apoio para a medida que torna Musk elegível para receber o montante em opções de ações, desde que atingisse determinadas metas na empresa. Tais metas foram consideradas agressivas para o desempenho financeiro e valor de mercado da Tesla.

Já a segunda proposta citada por Musk é a transferência da sede da companhia do estado de Delaware para o Texas. Essa proposta foi apresentada depois que Musk perguntou a seus seguidores da rede X, no início deste ano, se Tesla deveria realizar tal movimento – o que resultou em um ‘sim’.

No entanto, a votação tem mais peso simbólico do que poder legal. Isso porque a aprovação dos acionistas pode beneficiar a Tesla em um recurso ou em uma nova audiência, mas a empresa admite em seu pedido de procuração que "não pode prever com certeza como uma votação para ratificar a compensação de Musk seria tratada olhando para a lei de Delaware."

Os acionistas ainda irão dar sua opinião na reunião anual da empresa, que será transmitida ao vivo hoje a partir das 16h30, horário de Nova York (17h30 no horário de Brasília).