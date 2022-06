Tesla (TSLA34) e Apple (AAPL34): as ações e ETFs mais negociadas por brasileiros em Wall Street

Os investidores brasileiros estão cada vez mais presentes no mercado de ações dos Estados Unidos.

Nos últimos meses, os investidores brasileiros acompanharam o comportamento do mercado de ações dos EUA, em um período de grande volatilidade.

Na busca para maior solidez, os brasileiros compraram ações de grandes companhias e se desfizeram de penny stocks.

O movimento segue o momento do mercado dos EUA, que tem preferido nomes de maior qualidade e com alta lucratividade a teses mais especulativas.

Além disso, papéis de grandes empresas caíram no último período e estão apresentando valuations mais atrativos, em um momento de aversão a risco.

Segundo um levantamento realizado pela fintech Stake, plataforma que conecta pessoas de diferentes países ao mercado de ações americano, os investidores brasileiros compraram ações da Tesla (TSLA34), Apple (APPL34), Amazon (AMZO34) e Coca-Cola (COCA34); e venderam penny stocks como da Hycroft Mining, Eve Holding, Swvl Holdings e Chimerix.

As duas exceções foram as ações do Nubank - promovida a penny stock devido à derrocada após o IPO - e da Molecular Data Inc, companhia de e-commerce de produtos químicos na China, que contou com grande volume de compras de investidores brasileiros no mês de maio.

Em relação aos ETFs mais negociados, vimos grandes volumes de compra no Direxion Daily Brazil Bull 2x Shares ETF, que investe no Ibovespa em dólares com alavancagem de 2x e se valorizou 14,12% no mês de maio.

Também houve muitas compras de investidores no ProShares UltraPro Short QQQ ETF, que aposta na queda da Nasdaq com alavancagem de 3x.

Fora isso, o investidor brasileiro segue apostando na alta do S&P 500 através do IVV, VOO e SPY, adquirindo ativos de proteção como o UVXY e VXX, procurando dividendos através do Global X SuperDividend ETF e investindo em imóveis via o Vanguard Real Estate ETF, a despeito de um dos piores meses para o setor imobiliário americano em anos.

Confira a lista de ativos mais negociados por investidores brasileiros na Bolsa de Valores dos Estados Unidos no mês de maio abaixo:

Hycroft Mining Holding Corporation - HYMC Tesla, Inc. - TSLA Apple Inc. - AAPL Nu Holdings Ltd. - NU Eve Holding, Inc. - EVEX Amazon.com, Inc. - AMZN Swvl Holdings Corp. - SWVL Chimerix, Inc. - CMRX Molecular Data Inc. - MKD The Coca-Cola Company - KO

Confira a lista de ETFs mais negociados por investidores brasileiros na Bolsa de Valores dos Estados Unidos no mês de maio: