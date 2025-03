Tesla sobe 12% e tem segundo melhor pregão desde a eleição de Trump

As ações da Tesla fecharam em alta de 11,93% nesta segunda-feira, 24, após sinais de que o governo Trump pode adotar uma abordagem mais moderada sobre tarifas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Os papéis da empresa de Elon Musk tiveram seu melhor desempenho desde 6 de novembro, o dia seguinte à vitória do presidente americano na eleição, quando avançaram 14,75%.

O otimismo do mercado beneficiou a companhia de carros elétricos depois que o Wall Street Journal e a Bloomberg relataram que as tarifas recíprocas de Trump, que valem a partir de 2 de abril, devem excluir alguns setores específicos e podem ser mais moderadas que o esperado.

A Tesla vem enfrentando uma tempestade perfeita neste ano, com uma desvalorização de mais de 50% desde dezembro até o fechamento do pregão anterior.

Entre os motivos, estão a desaceleração das vendas da companhia, especialmente na Europa e a politização de Elon Musk desde que ele assumiu o comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) – o que se traduziu inclusive em protestos contra o empresário, com incêndios de automóveis da marca.

A concorrência com a BYD também é um desafio para a empresa americana. Na semana passada, a empresa chinesa anunciou um sistema de carregamento que promete que um sedã Han L recupere 470 quilômetros de autonomia em apenas cinco minutos.

Em contraste, os ‘superchargers’ da empresa de Elon Musk conseguem adicionar cerca de 275 quilômetros em 15 minutos.

Em 2024, a montadora chinesa superou a Tesla pela primeira vez em faturamento. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, a BYD fechou 2024 com US$ 107 bilhões em vendas, contra US$ 97,7 bilhões da empresa de Musk.