Tesla quebra recorde com pacote de US$ 139 milhões para diretor financeiro

A fabricante de veículos elétricos Tesla concedeu ao seu diretor financeiro, Vaibhav Taneja, um pacote de remuneração de US$ 139 milhões em 2024, o maior valor já pago a um CFO desde o início da divulgação moderna desses dados, em 2006, segundo a consultoria Equilar.

A cifra supera os US$ 86 milhões pagos ao então CFO da Nikola em 2020 — empresa que entrou com pedido de falência neste ano.

O pacote de Taneja foi vinculado a opções de ações e prêmios de capital concedidos em outubro de 2024, em reconhecimento à sua promoção ao cargo de CFO, ocorrida em agosto de 2023.

Aos 47 anos, Taneja trabalha na Tesla desde 2017, tendo ocupado outros cargos na área financeira da montadora.

Resultados fracos

O valor das ações da Tesla na época da concessão dos prêmios estava próximo de US$ 250. Os papéis, que serão liberados ao longo de quatro anos, fecharam em cerca de US$ 342 na última segunda-feira, 19.

O pacote foi concedido em meio a resultados mistos da companhia. Apesar da forte valorização das ações no fim do ano — impulsionada pela eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos —, as entregas globais de veículos caíram pela primeira vez em mais de uma década. No primeiro trimestre deste ano, a Tesla registrou queda de 13% nas entregas e de 71% no lucro líquido.

Em um documento regulatório de 30 de abril, a companhia afirmou que revisa suas remunerações para refletir o desempenho individual e reter executivos, considerando os prêmios de ações existentes.

Enquanto isso, Elon Musk continua sem receber salário. O conselho da Tesla criou um comitê especial para reavaliar a remuneração do CEO, que está no centro de uma disputa judicial desde que um pacote bilionário de ações, aprovado em 2018, foi anulado por um tribunal. A montadora recorreu da decisão.