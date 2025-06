Tesla perde US$ 379 bilhões em 2025; Microsoft ultrapassa Apple e assume topo do mercado

A Tesla (TSLA) está vivendo um 2025 turbulento, com uma queda de 29,3% em seu valor de mercado até agora. Nos primeiros seis meses do ano, a gigante de Elon Musk perdeu US$ 379 bilhões.

Até o dia 5 de junho, a capitalização de mercado da Tesla caiu de US$ 1,3 trilhões para US$ 917 bilhões, fazendo com que a empresa de Musk perdesse sua posição entre as 8 maiores empresas do mundo, caindo para a 10ª posição, segundo dados compilados pela Reuters.

Esse desempenho reflete a combinação de fatores negativos, incluindo uma demanda fraca por veículos elétricos, as controversas políticas envolvendo Musk e as ameaças de Trump de cortar contratos do governo com suas empresas.

Apple também perde terreno, Microsoft se destaca

A Apple, que começou o ano com a maior capitalização de mercado do mundo, também experimentou uma queda considerável de 20,4%, o que representou uma perda de US$ 767 bilhões.

O valor de mercado da companhia fundada por Steve Jobs caiu de US$ 3,76 trilhões para US$ 2,99 trilhões até o dia 5 de junho. A principal causa dessa queda foi a diminuição da demanda na China, somada às ameaças tarifárias de Trump e o desacelerado progresso em IA. Como resultado, a Apple perdeu a primeira posição e caiu para a 3ª posição no ranking global.

Em contraste, a Microsoft continua a ganhar força. A empresa experimentou um crescimento de 8% em 2025, o que se traduziu em um aumento de US$ 200 bilhões em sua capitalização de mercado, atingindo US$ 2,68 trilhões até o início de junho. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por serviços de IA, como o Microsoft 365 Copilot e a parceria com OpenAI, permitindo que a Microsoft alcançasse a 1ª posição no mercado global de capitalização.

Outros destaques: ganhos e perdas no topo do mercado

Além da Tesla, Apple e Microsoft, outras empresas também tiveram desempenho notável em 2025.

A Saudi Arabian Oil Co., por exemplo, viu um crescimento de 4%, somando US$ 100 bilhões ao seu valor de mercado, alcançando US$ 2,57 trilhões.

Já a Alphabet, controladora do Google, sofreu uma queda de 11,4%, resultando em uma perda de US$ 160 bilhões em seu valor de mercado, caindo para US$ 1,25 trilhões.