Tesla: Lucro cai 71%, para US$ 409 milhões, abaixo do esperado; ações têm leva alta no pós mercado

A Tesla (TSLA) encerrou o primeiro trimestre de 2025 com números abaixo das estimativas do mercado. O lucro caiu 71% em relação ao mesmo período de 2024, para US$ 409 milhões. Já a receita diminuiu 9%, para US$ 19,33 bilhões, ante US$ 21,3 bilhões de um ano antes.

O lucro por ação ficou em US$ 0,12, ante projeção de US$ 0,39. Num dia de animação com uma possível trégua na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que puxou as ações de tecnologia para cima ao longo do pregão, os papéis da montadora reagem pouco no pós-mercado, com alta de 0,23%.

A produção total da Tesla diminuiu 16% no primeiro trimestre, na comparação anual, para 362,6 mil veículos. As entregas recuaram 13%, para 336,7 mil unidades. As despesas operacionais, por sua vez, subiram 9% no primeiro trimestre para US$ 2,75 bilhões.

“O cenário tarifário atual terá um impacto relativamente maior em nossos negócios de energia em comparação ao automotivo”, disse a companhia em teleconferência. As baterias Megapack usam células LFP – a maioria é importada da China.

“Nossas plantas de refino de lítio e produção de cátodos estão programadas para iniciar a produção em 2025, transferindo a produção de materiais essenciais de baterias para os Estados Unidos”, comunicou a empresa.

A Tesla conseguiu um fluxo de caixa livre positivo ao cortar o investimento em capital quase pela metade em comparação com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Se não ocorressem os cortes, teria queimado caixa.

A empresa também informou a produção de novos veículos, incluindo modelos com preços mais acessíveis, está prevista para o primeiro semestre de 2025.

“Esses veículos utilizarão aspectos da plataforma de próxima geração, bem como aspectos de nossas plataformas atuais, e serão produzidos nas mesmas linhas de fabricação de nossa linha de veículos atual”.