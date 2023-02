Tesla já dobrou de valor desde início de janeiro com rali de ações

A Tesla já dobrou de valor em pouco mais de um mês, impulsionada por uma recuperação vertiginosa das ações de tecnologia e sinais de que seus enormes descontos funcionaram para estimular a demanda.

As ações da fabricante de veículos elétricos subiram até 6,3%, para US$ 214 no início da sessão desta quinta-feira, um salto de 110% em relação à mínima intradiária de 6 de janeiro.

Os investidores voltaram a comprar as chamadas ações de crescimento, em uma aposta de que o ciclo agressivo de alta de juros do Federal Reserve está perto do fim.

A montadora liderada por Elon Musk também ganhou após divulgar resultados melhores do que o esperado, e a confiança do investidor foi impulsionada por notícias positivas sobre créditos fiscais para veículos elétricos. Ao mesmo tempo, um corte de preços em janeiro parece ter funcionado, com aumento na demanda por seus carros.